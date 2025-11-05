ИИ создал снимок урагана "Мелисса", где птицы размером с футбольное поле: ученые обеспокоены

Совсем недавно Карибский регион пережил сильнейший ураган в истории. Ураган “Мелисса” обрушился на Ямайку, Кубу и Доминиканскую Республику.

Скорость ветра в урагане “Мелисса” составляла 300 км/ч, что стало беспрецедентным. В это же время фейковые снимки урагана, которые были созданы с помощью ИИ, стали вирусными и ввели в заблуждение миллионы людей, пишет Futurism.

Публикация фейковых снимков после катастроф – привычное явление уже на протяжении десятилетий. Но блог Йельского университета Climate Connections пишет, что снимки сгенерированные ИИ делают ситуацию еще хуже.

Самым вирусным фейковым снимком урагана “Мелисса” стала фотография, созданная с помощью ИИ, которая якобы показывает ураган с высоты в несколько километров. На поддельном снимке виден глаз урагана, над которым беспечно кружит стая птиц.

Сотрудник отдела науки и операций Национальной метеорологической службы Рич Грамм говорит, что мастаб этого снимка не соответствует действительности. Дело в том, что глаз урагана “Мелисса” имел ширину около 16 километров.

“Исходя из масштаба глаза, эти птицы были бы больше футбольного поля”, - говорит Грамм.

Бывший профессор метеорологии в Университете штата Пенсильвания Ли Гренчи добавила, что изображенные на снимке птицы должны были бы летать на высоте, которая была бы выше Эвереста.

Это фейковое изображение впервые появилось на платформе X еще 28 октября, но очень быстро разлетелась по таким соцсетям, как Facebook, Instagram и TikTok, собрав десятки тысяч просмотров.

Учитывая, что одно и то же изображение опубликовано десятками разных аккаунтов, вполне вероятно, что пост распространился с помощью скоординированной бот-фермы.

«Я никогда не видел такого “эффекта стадиона” настолько выраженного и чёткого. Это будет в учебниках по метеорологии», — написал один из восторженны пользователей X.

По данным Совета по метеорологии Йельского университета, это далеко не единственная дезинформация, распространенная с помощью ИИ, которая была связана с ураганом «Мелисса».

Другой фейковый вирусный снимок показал здание больницы на Ямайке, которое якобы было разрушено ураганом. Фактчекеры быстро обнаружили на снимке малозаметную отметку SynthID – знак, встроенный в контент, который был создан с помощью ИИ Google.

Эксперты подчеркивают, что сложно представить, сколько бед мог натворить такой снимок для людей, пострадавших от урагана и ищущих неотложной медицинской помощи.

Напомним, шкалу ураганов на Земле придется пересмотреть. Некоторые ученые считают, что шкалу ураганов на Земле необходимо расширить до нового 6-го уровня. Такие заявления прозвучали после того, как ураган Мелисса опустошил Ямайку и Кубу.