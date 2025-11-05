ШІ створив знімок урагану "Мелісса", де птахи розміром із футбольне поле: вчені стурбовані

Зовсім недавно Карибський регіон пережив найсильніший ураган в історії. Ураган "Мелісса" обрушився на Ямайку, Кубу і Домініканську Республіку.

Швидкість вітру в урагані "Мелісса" становила 300 км/год, що стало безпрецедентним. Водночас фейкові знімки урагану, які були створені за допомогою ШІ, стали вірусними та ввели в оману мільйони людей, пише Futurism.

Публікація фейкових знімків після катастроф — звичне явище вже протягом десятиліть. Але блог Єльського університету Climate Connections пише, що знімки згенеровані ШІ роблять ситуацію ще гіршою.

Найвіруснішим фейковим знімком урагану "Мелісса" стала фотографія, створена за допомогою ШІ, яка нібито показує ураган з висоти в кілька кілометрів. На підробленому знімку видно око урагану, над яким безтурботно кружляє зграя птахів.

Співробітник відділу науки та операцій Національної метеорологічної служби Річ Грамм каже, що мастаб цього знімка не відповідає дійсності. Річ у тім, що око урагану "Мелісса" мало ширину близько 16 кілометрів.

"Виходячи з масштабу ока, ці птахи були б більшими за футбольне поле", — каже Грамм.

Колишній професор метеорології в Університеті штату Пенсільванія Лі Гренчі додала, що зображені на знімку птахи мали б літати на висоті, що була б вищою за Еверест.

Це фейкове зображення вперше з'явилося на платформі X ще 28 жовтня, але дуже швидко розлетілося такими соцмережами, як Facebook, Instagram і TikTok, зібравши десятки тисяч переглядів.

З огляду на те, що одне й те саме зображення опубліковано десятками різних акаунтів, цілком імовірно, що пост поширився за допомогою скоординованої бот-ферми.

"Я ніколи не бачив такого "ефекту стадіону" настільки вираженого і чіткого. Це буде в підручниках із метеорології", — написав один із захоплених користувачів X.

За даними Ради з метеорології Єльського університету, це далеко не єдина дезінформація, поширена за допомогою ШІ, яка була пов'язана з ураганом "Мелісса".

Інший фейковий вірусний знімок показав будівлю лікарні на Ямайці, яку нібито було зруйновано ураганом. Фактчекери швидко виявили на знімку малопомітну позначку SynthID — знак, вбудований у контент, який був створений за допомогою ШІ Google.

Експерти підкреслюють, що складно уявити, скільки лиха міг накоїти такий знімок для людей, які постраждали від урагану і шукають невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, шкалу ураганів на Землі доведеться переглянути. Деякі вчені вважають, що шкалу ураганів на Землі необхідно розширити до нового 6-го рівня. Такі заяви прозвучали після того, як ураган Мелісса спустошив Ямайку і Кубу.