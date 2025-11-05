Найдено изобретение первых людей: его непрерывно использовали 300 тыс. лет (фото)

Новое открытие археологов указывает на то, что первые люди были изобретателями. Невероятная находка была сделана на северо-западе Кении.

Оказалось, что первобытные люди, которые жили на Земле 2,75 млн лет назад, использовали каменные орудия на протяжении 300 тыс. лет. Такое открытие было сделано на месте археологических раскопок Наморотукунан, пишет BBC.

Раньше исторические данные говорили о том, что первые люди использовали каменные орудия, но это не было систематическим. Орудия создавались случайным образом и быстро забывались людьми.

Но открытие в Наморотукунан стало первым доказательством того, что технология создания каменных орудий передавалась из поколения в поколение.

Руководитель исследования профессор Дэвид Браун из Университета Джорджа Вашингтона предоставил доказательства революционного поворота в истории человечества.

«Мы думали, что использование орудий могло быть мимолетным явлением, а затем исчезнуть. Когда мы видим 300 000 лет одного и того же, это просто невозможно. Это длительная преемственность поведения. Использование орудий (людьми и их предками), вероятно, существовало гораздо раньше и было более непрерывным, чем мы думали», - говорит исследователь.

На месте раскопок археологи нашли 1300 острых отщепов, осколков и каменных стержней, которые были собраны руслах рек и тщательно обработаны. Эти орудия были изготовлены по такому же методу, что и олудайские, и являются первым широко распространенным методом изготовления каменных орудий.

Каменные орудия первых людей Фото: David Braun

Археологи нашли одни и те же виды орудий в трех отдельных археологических слоях. Эксперты объясняют, что чем глубже слой, так более древней является находка. Многие обработанные камни говорят о том, что их создатели точно знали, что делают и каким именно камни им нужны.

«То, что мы видим здесь, — это невероятный уровень сложности. Эти ребята были чрезвычайно проницательными геологами. Они знали, как найти лучшее сырье, и эти каменные орудия труда просто исключительны. По сути, некоторыми из них мы можем порезать пальцы», - подчеркивают археологи.

По мнению экспертов, именно использование таких орудий помогло первым людям пережить резкие изменения климата.

«Ландшафт сменился с пышных водно-болотных угодий на сухие, выжженные пожарами луга и полупустыни», — говорит старший научный сотрудник Национальных музеев Кении Рахаб Киньянджуи.

Обычно такие резкие масштабные изменения вынуждают популяции эволюционировать или переселяться. Но древним мастерам удалось добиться процветания благодаря использованию орудий, а не в результате биологической адаптации или переселения.

«Технологии позволили этим древним обитателям Восточной Турканы выжить в быстро меняющемся ландшафте — не приспосабливаясь самим, а адаптируя свои способы добычи пищи», - отмечают авторы открытия.

То, что археологи нашли одинаковые орудия в разных слоях говорит о том, что одна и та же технология использовалась в течение длительного времени. Это произошло в самом начале зарождения человечества.

Напомним, самые древние орудия труда в Европе нашли в Украине. Датированные 1,4 миллиона лет назад эти артефакты подтверждают теорию о маршруте ранней миграции людей в Европу с востока или юго-востока.