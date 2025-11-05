Знайдено винахід перших людей: його безперервно використовували 300 тис. років (фото)

Нове відкриття археологів вказує на те, що перші люди були винахідниками. Неймовірна знахідка була зроблена на північному заході Кенії.

Виявилося, що первісні люди, які жили на Землі 2,75 млн років тому, використовували кам'яні знаряддя протягом 300 тис. років. Таке відкриття було зроблено на місці археологічних розкопок Наморотукунан, пише BBC.

Раніше історичні дані говорили про те, що перші люди використовували кам'яні знаряддя, але це не було систематичним. Знаряддя створювалися випадковим чином і швидко забувалися людьми.

Але відкриття в Наморотукунан стало першим доказом того, що технологія створення кам'яних знарядь передавалася з покоління в покоління.

Керівник дослідження професор Девід Браун з Університету Джорджа Вашингтона надав докази революційного повороту в історії людства.

Відео дня

"Ми думали, що використання знарядь могло бути швидкоплинним явищем, а потім зникнути. Коли ми бачимо 300 000 років одного й того самого, це просто неможливо. Це тривала спадкоємність поведінки. Використання знарядь (людьми та їхніми предками), імовірно, існувало набагато раніше і було більш безперервним, ніж ми думали", — каже дослідник.

На місці розкопок археологи знайшли 1300 гострих відщепів, осколків і кам'яних стрижнів, які були зібрані в річищах і ретельно оброблені. Ці знаряддя були виготовлені за таким самим методом, що й олудайські, і є першим широко поширеним методом виготовлення кам'яних знарядь.

Кам'яні знаряддя перших людей Фото: David Braun

Археологи знайшли одні й ті самі види знарядь у трьох окремих археологічних шарах. Експерти пояснюють, що чим глибший шар, тим давнішою є знахідка. Багато оброблених каменів говорять про те, що їхні творці точно знали, що роблять і які саме камені їм потрібні.

"Те, що ми бачимо тут, — це неймовірний рівень складності. Ці хлопці були надзвичайно проникливими геологами. Вони знали, як знайти найкращу сировину, і ці кам'яні знаряддя праці просто виняткові. По суті, деякими з них ми можемо порізати пальці", — підкреслюють археологи.

На думку експертів, саме використання таких знарядь допомогло першим людям пережити різкі зміни клімату.

"Ландшафт змінився з пишних водно-болотних угідь на сухі, випалені пожежами луги та напівпустелі", — каже старший науковий співробітник Національних музеїв Кенії Рахаб Кіньянджуї.

Зазвичай такі різкі масштабні зміни змушують популяції еволюціонувати або переселятися. Але стародавнім майстрам вдалося домогтися процвітання завдяки використанню знарядь, а не внаслідок біологічної адаптації або переселення.

"Технології дали змогу цим стародавнім мешканцям Східної Туркани вижити у швидко мінливому ландшафті — не пристосовуючись самим, а адаптуючи свої способи добування їжі", — зазначають автори відкриття.

Те, що археологи знайшли однакові знаряддя в різних шарах, свідчить про те, що одна й та сама технологія використовувалася протягом тривалого часу. Це сталося на самому початку зародження людства.

Нагадаємо, найдавніші знаряддя праці в Європі знайшли в Україні. Датовані 1,4 мільйона років тому, ці артефакти підтверджують теорію про маршрут ранньої міграції людей до Європи зі сходу або південного сходу.