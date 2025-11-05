"Кровосос" пустыни Каракумы "воскрес" спустя 55 лет: более полувека вид считался вымершим (видео)

После 55 лет отсутствия в пустыне Каракумы зафиксировали вид, который прежде считался вымершим. Ученым удалось наблюдать и запечатлеть самку, спрятавшуюся в расщелине.

После более полувека отсутствия в пустыне Каракумы возникло подозрение, что туркестанский ушан (Plecotus turkmenicus), вероятно, вымер или стал очень редким. С 1970 года никто не встречал представителей этого вида, а также не было сделано ни единой фотографии, ни новых описаний летучих мышей этого вида, что могло бы свидетельствовать об обратном, пишет IFLScience.

Сегодня все изменилось: известный лишь по нескольким экземплярам, найденным в музеях, в октябре туркестанский ушан стал объектом международной исследовательской поездки, в ходе которой группа исследователей из Германии, Узбекистана и Туркменистана под руководством Берлинского музея естествознания посетила исторические места в Туркменистане, где вид, как считается, обитал в прошлом.

Команда исследователей изучила местность и обнаружила молодую самку летучей мыши, спрятавшуюся в расщелине на месте сноса, а также взрослого самца в пещере в 87 километрах от места сноса, недалеко от границы с Узбекистаном. Известно, что этот вид гнездится в пещерах, а также искусственных сооружениях, таких как колодцы.

Авторы исследования отмечают, что это первый случай регистрации вида за последние 55 лет. Кроме того, команде удалось сделать первые фотографии вида.

Близкое местонахождение самца к Узбекистану наводит на мысль о возможном существовании популяции летучих мышей и в этой стране. Сокращение численности летучих мышей в пустыне Каракумы, вероятно, вызвано изменением климата, которое сделано пустыню еще более сухой и повлияло на растительный покров, а температура постоянно повышалась. В то же время правительство Туркменистана планирует создать охраняемую территорию площадью более 50 000 гектаров в этой пустынной местности, что поможет защитить не только летучих мышей, но и другие виды, такие как дикие ослы и джейраны.

