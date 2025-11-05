"Кровосос" пустелі Каракуми "воскрес" через 55 років: понад півстоліття вид вважався вимерлим (відео)

Після 55 років відсутності в пустелі Каракуми зафіксували вид, який раніше вважався вимерлим. Вченим вдалося спостерігати й зафіксувати самку, яка сховалася в ущелині.

Після понад півстоліття відсутності в пустелі Каракуми виникла підозра, що туркестанський ушан (Plecotus turkmenicus), ймовірно, вимер або став дуже рідкісним. З 1970 року ніхто не зустрічав представників цього виду, а також не було зроблено жодної фотографії, жодних нових описів кажанів цього виду, що могло б свідчити про зворотне, пише IFLScience.

Сьогодні все змінилося: відомий лише за кількома екземплярами, знайденими в музеях, у жовтні туркестанський ушан став об'єктом міжнародної дослідницької поїздки, під час якої група дослідників з Німеччини, Узбекистану і Туркменістану під керівництвом Берлінського музею природознавства відвідала історичні місця в Туркменістані, де вид, як вважається, мешкав у минулому.

Команда дослідників вивчила місцевість і виявила молоду самку кажана, що сховалася в ущелині на місці зносу, а також дорослого самця в печері за 87 кілометрів від місця зносу, недалеко від кордону з Узбекистаном. Відомо, що цей вид гніздиться в печерах, а також штучних спорудах, таких як колодязі.

Автори дослідження зазначають, що це перший випадок реєстрації виду за останні 55 років. Крім того, команді вдалося зробити перші фотографії виду.

Близьке місцеперебування самця до Узбекистану наводить на думку про можливе існування популяції кажанів і в цій країні. Скорочення чисельності кажанів у пустелі Каракуми, ймовірно, спричинене зміною клімату, яка зробила пустелю ще сухішою та вплинула на рослинний покрив, а температура постійно підвищувалася. Водночас уряд Туркменістану планує створити територію, що охороняється, площею понад 50 000 гектарів у цій пустельній місцевості, що допоможе захистити не тільки кажанів, а й інші види, як-от дикі віслюки та джейрани.

