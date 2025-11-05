Попытки людей спасти жирафов обречены на провал: большинство из них оказались гибридами

Исследователи только что обнаружили, что то, что считалось “защитной сеткой” для сохранения вида, теперь может стать проблемой. Данные показали, что гибридизация жирафов в североамериканских зоопарках является настоящей проблемой.

Новое исследования подкинуло ложку дегтя в бочку меда в деле сохранения жирафов после анализа генетики животных, содержащихся под опекой людей в Северной Америке. Результаты указывают на то, что большинство исследованных животных на самом деле являются гибридами – это плохие новости, пишет IFLScience.

Открытие четырех видов жирафов

До августа 2025 года ученые не видели проблемы – до этого момента жирафы считались одним видом с несколькими подвидами. По крайней мере, так было официально. Ученые десятилетие накапливали доказательства существования более чем одного вида жирафа. Однако затем ученые официально разделили жирафов на четыре отдельных вида – слишком разные, чтобы быть одним видом.

Такие выводы вызвали обеспокоенность по поводу статуса жирафов, содержащихся в зоопарках и частных коллекциях. Эти популяции могут служить своего рода "резервными запасами" – по сути, группой здоровых, генетически разнообразных животных, которые служат своего рода страховкой на случай, если дикие популяции окажутся на грани вымирания или полностью исчезнут.

По словам исследователей, весьма вероятно, что по крайней мере три из четырех видов жирафов находятся под угрозой исчезновения, эта резервная группа важна как никогда. Увы, если популяции жирафов в неволе не будут эффективно отражать генетику всех диких видов, то эта страховка исчезает.

В новом исследовании команда из иллинойского университета в Урбане-Шампейне и Morfeld Research & Conservation сосредоточилась на том, может ли это иметь место в североамериканских популяциях в неволе. Команда секвенировала полные геномы 52 жирафов, содержащихся под опекой людей по всей Северной Америке, а затем сравнили их с геномами 63 диких жирафов, представляющих все четыре вида.

По словам первого автора исследования Уэсли Ау, результаты оказались неутешительными: команда обнаружила, что у большинства жирафов смешанное генетическое происхождение. Данные указывают на то, что лишь восемь жирафов приблизились к тому, чтобы представлять один вид – совпадение составило около 90%, – но остальные представляли собой смесь двух, а иногда и трех видов.

Авторы исследования пришли к выводу, что это, в первую очередь, результат гибридизации в популяциях, содержащихся в неволе. Несмотря на то, что некоторые жирафы в исследуемой группе могли произойти от дикого гибрида, в отношении остальных это было не так.

Отметим, что все четыре вида жирафов, как правило, считаются репродуктивно изолированными в дикой природе, а скрещивание и гибридизация между ними происходят редко. В неволе ситуация иная. По словам соавтора исследования Кари Морфельда, часто решения о разведении животных основываются на принципе наличия хорошего самца и самки. При этом генетика обычно не учитывается при принятии решений о разведении жирафов. Теперь ученые считают, что это чрезвычайно важно – экспертам следует учитывать генетику, а не только поведение или физические характеристики, чтобы добиться лучших результатов в вопросе сохранения жирафов.

Сохранение жирафов под угрозой

По словам старшего автора исследования Альфреда Рока, нынешние программы разведения в неволе в зоопарках не учитывают важные моменты, а потому ученые советуют в будущем возобновить подобные программы с использованием новых популяций из дикой природы. Это, как считается, позволит в дальнейшем поддерживать резервные популяции для сохранения жирафов как отдельных видов.

Команда рекомендует постепенно исключать из программ разведения гибридных жирафов, которые сегодня содержатся в зоопарках и частных коллекциях. Предполагается, что гибридные особи в будущем могут быть использованы в качестве суррогатных матерей для новых популяций. Впрочем, реализовать все это будет не так уж просто.

Во-первых, достаточно сложно перемещать столь крупных животных между континентами. Во-вторых, потребуется дополнительно финансирование. Авторы полагают, что лучшим способом будет разработка репродуктивных технологий, позволяющих перемещать сперму или эмбрионы и проводить искусственное оплодотворение, ЭКО или перенос эмбрионов.

