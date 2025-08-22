Слишком разные, чтобы быть одним видом: спустя 10 лет жирафов разделили на четыре группы

Исследователи провели новый генетический анализ, который показал, что различия между видами жирафов столь же значительны, как и между бурыми и белыми медведями. Теперь, спустя 10 лет, жирафы официально признаны четырьмя видами, а не одним.

Классификация животных – сложная, но жизненно важная задача для сохранения видов. Многие виды претерпели изменения в таксономии, что может дать лучше понимание поведения и экологии вида. Что не менее важно, классификация животных может помочь в достижении целей по защите исчезающих видов, пишет IFLScience.

Жирафов разделили на четыре отдельных вида

Впервые идея о том, что жирафы вовсе не являются одним видом, а четырьмя отдельными, было озвучено 10 лет тому. Однако лишь сейчас ученые нашли подтверждение этой теории.

По словам доктора Джулиан Феннесси, они с коллегами обнаружили, что каждый вид жирафов сталкивается с различными угрозами. К счастью, теперь ученые смогут адаптировать стратегии охраны к их специфическим потребностям.

Отметим, что официальное признание отдельных видов было долгожданным и началось еще в 2016 году. В этом процессе ключевую роль сыграли генетические исследования, а также изучение формы черепа отдельных видов.

Более 10 лет потребовалось, чтобы собрать образцы из различных популяций жирафов по всей Африке, включая такие регионы, как Нигер, Чад и Южный Судан, которые пережили периоды значительной политической нестабильности.

По словам руководителя исследования, профессора Акселя Янке из Центра исследований биоразнообразия и климата Зенкенберга, описание четырех новых видов крупных млекопитающих после более чем 250 лет таксономических исследований – нечто невероятное. Это особенно важно, когда дело касается таких культовых животных как жирафы.

Ученые классифицировали четыре отдельных вида жирафов Фото: Giraffe Conservation Foundation

Классификация жирафов

Генетический анализ ученых показал, что различия между видами жирафов на самом деле столь же существенны, как между бурыми и белыми медведями. До появления нового метода классификации жирафов исторически считалось, что они представляют собой один вид с девятью подвидами. Однако теперь ученые подтвердили существование четырех отдельных видов:

масайский жираф;

северный жираф;

сетчатый жираф;

южный жираф.

У северного жирафа также классифицировали три подвида:

западноафриканский жираф;

кордофанский жираф;

нубийский жираф.

Масайский жираф и южный жираф имеют два подвида:

масайский жираф в узком смысле (G. t. tippelskirchi) и жираф Луангвы/Торникрофта (G. t. thornicrofti);

южноафриканский жираф (G. g. giraffa) и ангольский жираф (G. g. angolensis) соответственно.

Каждый вид сталкивается с различными угрозами и имеет свои предпочтительные места обитания. Теперь, обладая полной информацией, ученые надеются лучше защитить уязвимые виды.

