Слишком разные, чтобы быть одним видом: спустя 10 лет жирафов разделили на четыре группы
Исследователи провели новый генетический анализ, который показал, что различия между видами жирафов столь же значительны, как и между бурыми и белыми медведями. Теперь, спустя 10 лет, жирафы официально признаны четырьмя видами, а не одним.
Классификация животных – сложная, но жизненно важная задача для сохранения видов. Многие виды претерпели изменения в таксономии, что может дать лучше понимание поведения и экологии вида. Что не менее важно, классификация животных может помочь в достижении целей по защите исчезающих видов, пишет IFLScience.
Жирафов разделили на четыре отдельных вида
Впервые идея о том, что жирафы вовсе не являются одним видом, а четырьмя отдельными, было озвучено 10 лет тому. Однако лишь сейчас ученые нашли подтверждение этой теории.
По словам доктора Джулиан Феннесси, они с коллегами обнаружили, что каждый вид жирафов сталкивается с различными угрозами. К счастью, теперь ученые смогут адаптировать стратегии охраны к их специфическим потребностям.
Отметим, что официальное признание отдельных видов было долгожданным и началось еще в 2016 году. В этом процессе ключевую роль сыграли генетические исследования, а также изучение формы черепа отдельных видов.
Более 10 лет потребовалось, чтобы собрать образцы из различных популяций жирафов по всей Африке, включая такие регионы, как Нигер, Чад и Южный Судан, которые пережили периоды значительной политической нестабильности.
По словам руководителя исследования, профессора Акселя Янке из Центра исследований биоразнообразия и климата Зенкенберга, описание четырех новых видов крупных млекопитающих после более чем 250 лет таксономических исследований – нечто невероятное. Это особенно важно, когда дело касается таких культовых животных как жирафы.
Классификация жирафов
Генетический анализ ученых показал, что различия между видами жирафов на самом деле столь же существенны, как между бурыми и белыми медведями. До появления нового метода классификации жирафов исторически считалось, что они представляют собой один вид с девятью подвидами. Однако теперь ученые подтвердили существование четырех отдельных видов:
- масайский жираф;
- северный жираф;
- сетчатый жираф;
- южный жираф.
У северного жирафа также классифицировали три подвида:
- западноафриканский жираф;
- кордофанский жираф;
- нубийский жираф.
Масайский жираф и южный жираф имеют два подвида:
- масайский жираф в узком смысле (G. t. tippelskirchi) и жираф Луангвы/Торникрофта (G. t. thornicrofti);
- южноафриканский жираф (G. g. giraffa) и ангольский жираф (G. g. angolensis) соответственно.
Каждый вид сталкивается с различными угрозами и имеет свои предпочтительные места обитания. Теперь, обладая полной информацией, ученые надеются лучше защитить уязвимые виды.
