Занадто різні, щоб бути одним видом: через 10 років жирафів розділили на чотири групи

Дослідники провели новий генетичний аналіз, який засвідчив, що відмінності між видами жирафів настільки ж значні, як і між бурими й білими ведмедями. Тепер, через 10 років, жирафи офіційно визнані чотирма видами, а не одним.

Класифікація тварин — складне, але життєво важливе завдання для збереження видів. Багато видів зазнали змін у таксономії, що може дати краще розуміння поведінки та екології виду. Що не менш важливо, класифікація тварин може допомогти в досягненні цілей щодо захисту видів, що зникають, пише IFLScience.

Жирафів розділили на чотири окремі види

Уперше ідея про те, що жирафи зовсім не є одним видом, а чотирма окремими, була озвучена 10 років тому. Однак лише зараз учені знайшли підтвердження цієї теорії.

За словами докторки Джуліан Феннессі, вони з колегами виявили, що кожен вид жирафів стикається з різними загрозами. На щастя, тепер науковці зможуть адаптувати стратегії охорони до їхніх специфічних потреб.

Зазначимо, що офіційне визнання окремих видів було довгоочікуваним і розпочалося ще 2016 року. У цьому процесі ключову роль зіграли генетичні дослідження, а також вивчення форми черепа окремих видів.

Понад 10 років знадобилося, щоб зібрати зразки з різних популяцій жирафів по всій Африці, включно з такими регіонами, як Нігер, Чад і Південний Судан, які пережили періоди значної політичної нестабільності.

За словами керівника дослідження, професора Акселя Янке з Центру досліджень біорізноманіття та клімату Зенкенберга, опис чотирьох нових видів великих ссавців після більш ніж 250 років таксономічних досліджень — щось неймовірне. Це особливо важливо, коли справа стосується таких культових тварин як жирафи.

Учені класифікували чотири окремі види жирафів Фото: Giraffe Conservation Foundation

Класифікація жирафів

Генетичний аналіз учених показав, що відмінності між видами жирафів насправді настільки ж істотні, як між бурими та білими ведмедями. До появи нового методу класифікації жирафів історично вважалося, що вони являють собою один вид із дев'ятьма підвидами. Однак тепер учені підтвердили існування чотирьох окремих видів:

масайський жираф;

північний жираф;

сітчастий жираф;

південний жираф.

У північного жирафа також класифікували три підвиди:

західноафриканський жираф;

кордофанський жираф;

нубійський жираф.

Масайський жираф і південний жираф мають два підвиди:

масайський жираф у вузькому сенсі (G. t. tippelskirchi) і жираф Луангви/Торнікрофта (G. t. thornicrofti);

південноафриканський жираф (G. g. giraffa) і ангольський жираф (G. g. angolensis) відповідно.

Кожен вид стикається з різними загрозами і має свої кращі місця проживання. Тепер, володіючи повною інформацією, вчені сподіваються краще захистити вразливі види.

