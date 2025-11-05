Ближайшая к нам черная дыра находится близко к Земле: представляет ли она угрозу для нас

Самой близкой к Земле черной дырой звездной массы сейчас является Gaia BH1. По космическим меркам она находится недалеко от нашей планеты. При этом известно, что это спящая черная дыра.

Хотя черная дыра звездной массы Gaia BH1 является ближайшей к Земле, она не представляет для нас угрозы. Дело в том, что она находится в состоянии покоя и не слишком активно поглощает окружающую материю. И все же эта черная дыра ничто по сравнению с размерами самой большой известной астрономам черной дыры – TON 618, пишет Discover Magazine.

Черные дыры представляют собой объекты, которые поглощают все, что находится в радиусе многих световых лет от них. Они могут поглощать планеты, звезды и даже друг друга, объединяясь, и создавая более крупные черные дыры. Существую черные дыры звездной массы и сверхмассивные черные дыры. Первые можно встретить на просторах не только Млечного Пути, но и других галактик. Вторые находятся только в центрах крупных галактик, в том числе и в центре нашей галактики.

В 2023 году астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру звездной массы с помощью космического телескопа Gaia. Она получила название Gaia BH1 и находится на расстоянии 1560 световых лет от нас. По космическим меркам это близко. Но эта черная дыра не представляет угрозы для Земли, ведь является спящей, то есть не поглощает активно окружающее вещество.

В 2023 году астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру звездной массы с помощью космического телескопа Gaia. Она получила название Gaia BH1. Иллюстрация Фото: Scitech Daily

Черные дыры сложно обнаружить, если они не являются активными. Благодаря активному поглощению материи вокруг черных дыр формируется светящийся аккреционный диск, из которого вещество попадает в черную дыру. Черные дыры не излучают свет, а вот их диски делают это. Потому активные черные дыры легче обнаружить, чем спящие.

У черной дыры звездной массы Gaia BH1 нет аккреционного диска и ее обнаружили благодаря необычной орбите похожей на Солнце звезды. Астрономы обнаружили, что что-то влияет своей гравитацией на движение звезды, которая как показали расчеты должна вращаться вокруг массивного объекта. Расчеты показали, что этим объектом является черная дыра Gaia BH1. Масса этой черной дыры, которая возникла после смерти массивной звезды, примерно в 9 раз больше, чем масса Солнца.

Черная дыра Стрелец А* находится в центре Мленого Пути. Это прямое ее изображение Фото: EHT Collaboration

Звезда совершает полный оборот вокруг черной дыры за 185 земных дней и находится она на расстоянии примерно 200 млн км от поглотителя материи. Земля находится на расстоянии 150 млн км от Солнца.

Из-за такого расстояния между объектами черная дыра не забирает вещество у звезды-компаньона. Но через несколько миллиардов лет звезда может расшириться до красного гиганта, и может начать терять вещество. Оно будет притягиваться черной дырой Gaia BH1 и таким образом она станет активной.

Астроном также известны еще две близкие к нам черные дыры звездной массы: Gaia BH2 и Gaia BH3. Они находятся на расстоянии 3800 и 1900 световых лет от Земли соответственно. Черная дыра Gaia BH2 имеет почти такую же массу, как и Gaia BH1. Но масса Gaia BH3 примерно в 33 раза больше, чем у Солнца. Пока что это самая большая черная дыра звездной массы, обнаруженная в Млечном Пути.

Самая большая черная дыра известная ученым находится на расстоянии 10 млрд световых лет в центре далекой галактики. Иллюстрация Фото: NASA

И все же эти черные дыры крошечные по сравнению как с черной дырой в центре нашей галактики, так и с самой большой известной астрономам черной дырой. В центре Млечного пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, масса которой в 4,3 млн раз больше массы Солнца. Находится она на расстоянии 26 000 световых лет от Земли. А самая большая черная дыра известная ученым находится на расстоянии 10 млрд световых лет в центре далекой галактики. Масса этой черной дыры в 60 миллиардов раз больше массы Солнца. И это активная черная дыра.

