Найближча до нас чорна діра знаходиться близько до Землі: чи становить вона загрозу для нас

Найближчою до Землі чорною дірою зоряної маси зараз є Gaia BH1. За космічними мірками вона знаходиться недалеко від нашої планети. При цьому відомо, що це спляча чорна діра.

Хоча чорна діра зоряної маси Gaia BH1 є найближчою до Землі, вона не становить для нас загрози. Річ у тім, що вона перебуває в стані спокою і не надто активно поглинає навколишню матерію. І все ж ця чорна діра ніщо порівняно з розмірами найбільшої відомої астрономам чорної діри — TON 618, пише Discover Magazine.

Чорні діри являють собою об'єкти, які поглинають все, що знаходиться в радіусі багатьох світлових років від них. Вони можуть поглинати планети, зірки і навіть одна одну, об'єднуючись, і створюючи більші чорні діри. Існують чорні діри зоряної маси і надмасивні чорні діри. Перші можна зустріти на просторах не тільки Чумацького Шляху, а й інших галактик. Другі знаходяться тільки в центрах великих галактик, зокрема і в центрі нашої галактики.

У 2023 році астрономи виявили найближчу до Землі чорну діру зоряної маси за допомогою космічного телескопа Gaia. Вона отримала назву Gaia BH1 і розташована на відстані 1560 світлових років від нас. За космічними мірками це близько. Але ця чорна діра не становить загрози для Землі, адже є сплячою, тобто не поглинає активно навколишню речовину.

У 2023 році астрономи виявили найближчу до Землі чорну діру зоряної маси за допомогою космічного телескопа Gaia. Вона отримала назву Gaia BH1. Ілюстрація Фото: Scitech Daily

Чорні діри складно виявити, якщо вони не є активними. Завдяки активному поглинанню матерії навколо чорних дір формується аккреційний диск, що світиться, з якого речовина потрапляє в чорну діру. Чорні діри не випромінюють світло, а ось їхні диски роблять це. Тому активні чорні діри легше виявити, ніж сплячі.

Чорна діра зоряної маси Gaia BH1 не має аккреційного диска і її виявили завдяки незвичайній орбіті схожої на Сонце зірки. Астрономи виявили, що щось впливає своєю гравітацією на рух зірки, яка як показали розрахунки повинна обертатися навколо масивного об'єкта. Розрахунки показали, що цим об'єктом є чорна діра Gaia BH1. Маса цієї чорної діри, яка виникла після смерті масивної зірки, приблизно в 9 разів більша, ніж маса Сонця.

Чорна діра Стрілець А* розташована в центрі Мленого Шляху. Це пряме її зображення Фото: черная дыра

Зірка здійснює повний оберт навколо чорної діри за 185 земних днів і знаходиться вона на відстані приблизно 200 млн км від поглинача матерії. Земля знаходиться на відстані 150 млн км від Сонця.

Через таку відстань між об'єктами чорна діра не забирає речовину в зірки-компаньйона. Але через кілька мільярдів років зірка може розширитися до червоного гіганта, і може почати втрачати речовину. Вона притягуватиметься чорною дірою Gaia BH1 і таким чином вона стане активною.

Астроном також відомі ще дві близькі до нас чорні діри зоряної маси: Gaia BH2 і Gaia BH3. Вони розташовані на відстані 3800 і 1900 світлових років від Землі відповідно. Чорна діра Gaia BH2 має майже таку саму масу, як і Gaia BH1. Але маса Gaia BH3 приблизно в 33 рази більша, ніж у Сонця. Поки що це найбільша чорна діра зоряної маси, виявлена в Чумацькому Шляху.

Найбільша чорна діра відома вченим знаходиться на відстані 10 млрд світлових років у центрі далекої галактики. Ілюстрація Фото: NASA

І все ж ці чорні діри крихітні порівняно як із чорною дірою в центрі нашої галактики, так і з найбільшою відомою астрономам чорною дірою. У центрі Чумацького шляху розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*, маса якої в 4,3 млн разів більша за масу Сонця. Знаходиться вона на відстані 26 000 світлових років від Землі. А найбільша чорна діра відома вченим знаходиться на відстані 10 млрд світлових років у центрі далекої галактики. Маса цієї чорної діри в 60 мільярдів разів більша за масу Сонця. І це активна чорна діра.

