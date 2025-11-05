Астрономи вперше виявили перші зірки, які з'явилися після Великого вибуху

Багато десятиліть астрономи шукали найперші зірки, що утворилися у Всесвіті через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, який стався 13,8 млрд років тому. Тепер учені вважають, що вони виявили це перше покоління зірок.

Згідно з сучасними уявленнями про еволюцію Всесвіту існує три покоління зірок: зірки населення III, зірки населення II і зірки населення I. Сонце належить до останнього покоління зірок. Але найперші зірки, тобто зірки населення III, ще ніхто ніколи не бачив. Тепер же астрономи вважають, що їхні спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб за далекою галактикою дали змогу виявити зірки найпершого покоління, які виникли за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Астрономи вважають, що зірки населення III складаються виключно з гелію і водню, а також крихітної кількості літію. Ці хімічні елементи були першими, які виникли після Великого вибуху.

Сучасні моделі припускають, що найперші зірки у Всесвіті з'явилися приблизно через 200 мільйонів років після Великого вибуху, який дав початок нашому Всесвіту. Вважається, що ці зірки вже давно зникли внаслідок вибуху наднової. Та все ж астрономи сподівалися, що світло цих давніх зірок все ще можна виявити.

Вважається, що зірки населення III повинні були з'явитися в невеликих згустках темної матерії, вони мали величезну масу і формувалися у вигляді невеликих зоряних скупчень. Минулі кандидати на роль зірок населення III не відповідали цим критеріям.

Автори нового дослідження вважають, що виявлені ними об'єкти відповідають усім трьом критеріям найперших зірок. У далекій галактиці астрономи виявили скупчення зірок, назване LAP1-B.

Це зоряне скупчення утворилося в точно таких самих умовах, як і передбачали астрономи, а саме в згустку темної матерії масою близько 50 мільйонів мас Сонця.

За словами вчених, зірки в скупченні дуже масивні. Їхня маса в 10-1000 разів більша, ніж у Сонця.

Ці величезні зірки згруповані в невелике скупчення, що відповідає третьому критерію зірок населення III.

Астрономи також з'ясували, що міжзоряний газ, який оточує зоряне скупчення LAP1-B, містить крихітні кількості важких хімічних елементів. Вони створюються, коли масивні зірки вибухають надновою. Це означає, що зоряне скупчення настільки молоде, що тільки деякі з перших зірок вибухнули надновою зовсім недавно (відносно віку виявлених зірок), і наповнили навколишній газ невеликою кількістю елементів, важчих за гелій і водень.

Астрономи кажуть, що потрібно провести ще ретельну перевірку отриманих результатів, що було виявлено найперші зірки у Всесвіті. Водночас учені продовжать спостереження за найвіддаленішими галактиками, світло зірок яких летіло до нас понад 13,5 млрд років.

Але поки що зірки скупчення LAP1-B є найімовірнішим кандидатом на звання зірок населення III.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в нашій галактиці гігантську хвилю, яка впливає на рух зірок. Її походження поки залишається загадкою.

Також Фокус писав про те, що китайські астронавти вперше приготували м'ясо в космосі: допомогла унікальна піч. Астронавти на борту китайської космічної станції "Тяньгун" вперше в умовах мікрогравітації приготували курячі крильця і стейки.