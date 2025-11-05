У Чумацькому Шляху загадкова сила переміщує зірки: це не можуть пояснити (фото)

Спостереження за рухом зірок у нашій галактиці дало змогу астрономам виявити гігантську хвилю, яка простягається на десятки тисяч світлових років.

Аналіз даних, зібраних космічним телескопом Gaia, показав, що зірки переміщаються вгору і вниз у галактичному диску, і цей рух створює величезна хвиля. Ймовірно, вона була викликана взаємодією Чумацького Шляху з галактикою-супутником, але її точне походження залишається невідомим. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

За словами вчених, дані вказують на існування в нашій галактиці величезної хвилі, яка створена рухом міжзоряного газу. Ця хвиля переміщує зірки в зовнішній частині галактичного диска.

Відомо, що зоряний диск Чумацького Шляху має розмір 100 000 світлових років. Завдяки даним космічного телескопа Gaia астрономи з'ясували, що цей диск є викривленим по краях. Можливо, це свідчення взаємодії із сусідніми галактиками. Також дані показали, що існують коливання в диску, які схожі на брижі, що виникають після того, як в озеро кинули камінь, і з'являються хвилі, що біжать по поверхні води.

Астрономи за допомогою нових даних космічного телескопа Gaia виявили, що в Чумацькому Шляху існує гігантська хвиля, яка викликає переміщення зірок у зовнішній частині галактичного диска. При цьому величезна хвиля охоплює більшу частину диска нашої галактики.

Червоним і синім кольором показано положення тисяч зірок, накладені на карту Чумацького Шляху. На лівому зображенні показана наша галактика "зверху". На правому зображенні видно галактику з ребра з виявленою хвилею. Видно, що "лівий" бік галактики вигнутий вгору, а "правий" — донизу. Це викривлення диска. Виявлена величезна хвиля позначена червоним і синім кольорами Фото: IFLS

Астрономи вивчили рух 17 000 молодих гігантських зірок, і 3400 змінних зірок типу цефеїди. Як показує дослідження, зірки змістилися по вертикалі на відстань до 650 світлових років. При цьому диск Чумацького Шляху має товщину приблизно 1000 світлових років. За слова мучених, хоча хвиля є вертикальним коливанням, вона також протирається горизонтально на відстань від 30 000 до 65 000 світлових років.

Як з'ясували вчені, амплітуда коливання хвилі збільшується з віддаленням від центру галактики, досягаючи більшої висоти над галактичною площиною і меншої висоти під нею на зовнішніх кордонах диска.

На зображенні білими стрілками показано рух зірок, які змістилися під впливом хвилі Фото: IFLS

Астрономи не знають, де знаходиться джерело хвилі і що її викликало. Можливо, рух газу, що змістив зірки, спричинений зіткненням Чумацького Шляху з Карликовою галактикою у Стрільці, яка нині взаємодіє з нашою галактикою. Галактика-супутник Чумацького Шляху пробиває диск нашої галактики, як камінь, що впав в озеро, що викликає хвилю.

Можливо, гігантська хвиля пов'язана з хвилею Редкліффа, яка тягнеться на 9000 світлових років уздовж одного зі спіральних рукавів Чумацького Шляху. Астрономи не знають, звідки взялися ці хвилі, але припускають, що, можливо, вони виникли через взаємодію із сусідньою карликовою галактикою.

Це відкриття вкотре показує, що Чумацький Шлях — це не просто статичний об'єкт, а активна галактика, яка продовжує змінюватися.

