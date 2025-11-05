В Млечном Пути загадочная сила перемещает звезды: это не могут объяснить (фото)

Наблюдение за движением звезд в нашей галактике позволило астрономам обнаружить гигантскую волну, которая простирается на десятки тысяч световых лет.

Анализ данных, собранных космическим телескопом Gaia, что звезды перемещаются вверх и вниз в галактическом диске, и это движение создает огромная волна. Вероятно, она была вызвана взаимодействием Млечного Пути с галактикой-спутником, но ее точное происхождение остается неизвестным. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

По словам ученых, данные указывают на существование в нашей галактике огромной волны, которая создана движением межзвездного газа. Эта волна перемещает звезды во внешней части галактического диска.

Известно, что звездный диск Млечного Пути имеет размер 100 000 световых лет. Благодаря данным космического телескопа Gaia астрономы выяснили, что этот диск является искривленным по краям. Возможно, это свидетельство взаимодействия с соседними галактиками. Также данные показали, что существуют колебания в диске, которые похожи на рябь, возникающую после того, как в озеро бросили камень и появляются бегущие по поверхности воды волны.

Астрономы с помощью новых данных космического телескопа Gaia обнаружили, что в Млечном Пути существует гигантская волна, которая вызывает перемещение звезд во внешней части галактического диска. При этом огромная волна охватывает большую часть диска нашей галактики.

Красным и синим цветом показаны положения тысяч звезд, наложенные на карту Млечного Пути. На левом изображении показана наша галактика "сверху". На правом изображении видна галактика с ребра с обнаруженной волной. Видно, что "левая" сторона галактики изогнута вверх, а "правая" — вниз. Это искривление диска. Обнаруженная огромная волна обозначена красным и синим цветами Фото: IFLS

Астрономы изучили движение 17 000 молодых гигантских звезд, и 3400 переменных звезд типа цефеиды. Как показывает исследование, звезды сместились по вертикали на расстояние до 650 световых лет. При этом диск Млечного Пути имеет толщину примерно 1000 световых лет. По слова мученых, хотя волна является вертикальным колебанием, она также протирается горизонтально на расстояние от 30 000 до 65 000 световых лет.

Как выяснили ученые, амплитуда колебания волны увеличивается с удалением от центра галактики, достигая большей высоты над галактической плоскостью и меньшей высоты под ней на внешних границах диска.

На изображении белыми стрелками показано движение звезд, которые сместились под влиянием волны Фото: IFLS

Астрономы не знают, где находится источник волны и что ее вызвало. Возможно, движение газа, сместившее звезды, вызвано столкновением Млечного Пути с Карликовой галактикой в Стрельце, которая в настоящее время взаимодействует с нашей галактикой. Галактика-спутник Млечного Пути пробивает диск нашей галактики как камень, упавший в озеро, что вызывает волну.

Возможно, гигантская волна связана с волной Рэдклиффа, которая тянется на 9000 световых лет вдоль одного из спиральных рукавов Млечного Пути. Астрономы не знают, откуда взялись эти волны, но предполагают, что, возможно они возникли из-за взаимодействия с соседней карликовой галактикой.

Это открытие в очередной раз показывает, что Млечный Путь — это не просто статичный объект, а активная галактика, которая продолжает меняться.

