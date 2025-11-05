Фрагменты кометы на скорости 81 000 км/ч взорвались в атмосфере Земли (видео)

Астрономы зафиксировали взрыв в атмосфере нашей планеты сразу двух болидов, которые являются обломками кометы.

Два очень ярких метеора или болида, то есть космических камней, которые являются обломками кометы, вошли в атмосферу Земли с огромной скоростью. Оба взорвались в воздухе, создав впечатляющее зрелище, пишет IFLScience.

Обломок кометы вошел в атмосферу Земли и взорвался, что вызвало яркую вспышку света в десятках километров над поверхностью. Яркий болид пролетел над Пиренейским полуостровом, а затем взорвался над Португалией.

Это впечатляющее событие произошло 2 ноября. Станция обнаружения метеоров, расположенная в Касас-де-Мильян (Испания), зафиксировала взрыв болида. Станция находится под управлением Европейского космического агентства.

Расчеты ученых показали, что яркий метеор вошел в атмосферу под довольно крутым углом. Впервые он был зафиксирован на высоте 97 километров над центральной Португалией и пролетел около 80 километров в атмосфере. Космический камень двигался со скоростью примерно 81 000 км/ч.

Космический камень в атмосфере быстро нагрелся, достигнув температуры в тысячи градусов Цельсия, прежде чем взорваться на высоте 43 километра.

Примерно за час до этого в непосредственной близости от этого болида пролетел другой метеор. Ученые считают, что эти болиды являются обломками кометы.

Сейчас благоприятный сезон для болидов. В начале ноября наступает пик активности метеорного потока Тауриды, который представляет собой обломки кометы Энке. Но ученые считают, что оба зафиксированных болида не связаны с метеорным потоком Тауриды. Вероятно, это обломки другой кометы.

