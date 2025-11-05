Фрагменти комети на швидкості 81 000 км/год вибухнули в атмосфері Землі (відео)

Астрономи зафіксували вибух в атмосфері нашої планети одразу двох болідів, які є уламками комети.

Два дуже яскравих метеорита або боліда, тобто космічних каменів, які є уламками комети, увійшли в атмосферу Землі з величезною швидкістю. Обидва вибухнули в повітрі, створивши вражаюче видовище, пише IFLScience.

Уламок комети увійшов в атмосферу Землі і вибухнув, що спричинило яскравий спалах світла в десятках кілометрів над поверхнею. Яскравий болід пролетів над Піренейським півостровом, а потім вибухнув над Португалією.

Ця вражаюча подія сталася 2 листопада. Станція виявлення метеорів, розташована в Касас-де-Мільян (Іспанія), зафіксувала вибух боліда. Станція перебуває під управлінням Європейського космічного агентства.

Розрахунки вчених показали, що яскравий метеор увійшов в атмосферу під досить крутим кутом. Уперше він був зафіксований на висоті 97 кілометрів над центральною Португалією і пролетів близько 80 кілометрів в атмосфері. Космічний камінь рухався зі швидкістю приблизно 81 000 км/год.

Космічний камінь в атмосфері швидко нагрівся, досягнувши температури в тисячі градусів Цельсія, перш ніж вибухнути на висоті 43 кілометри.

Приблизно за годину до цього в безпосередній близькості від цього боліда пролетів інший метеор. Учені вважають, що ці боліди є уламками комети.

Зараз сприятливий сезон для болідів. На початку листопада настає пік активності метеорного потоку Тауріди, який являє собою уламки комети Енке. Але вчені вважають, що обидва зафіксованих боліда не пов'язані з метеорним потоком Тауриди. Ймовірно, це уламки іншої комети.

