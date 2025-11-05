Астрономы впервые обнаружили первые звезды, которые появились после Большого взрыва

Много десятилетий астрономы искали самые первые звезды, образовавшиеся во Вселенной через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад. Теперь ученые считают, что они обнаружили это первое поколение звезд.

Согласно современным представлениям об эволюции Вселенной существует три поколения звезд: звезды населения III, звезды населения II и звезды населения I. Солнце принадлежит к последнему поколению звезд. Но самые первые звезды, то есть звезды населения III, еще никто никогда не видел. Теперь же астрономы считают, что их наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб за далекой галактикой позволили обнаружить звезды самого первого поколения, которые возникли через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Астрономы считают, что звезды населения III состоят исключительно из гелия и водорода, а также крошечного количества лития. Эти химические элементы были первыми, которые возникли после Большого взрыва.

Современные модели предполагают, что самые первые звезды во Вселенной появились примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва, который дал начало нашей Вселенной. Считается, что эти звезды уже давно исчезли в результате взрыва сверхновой. И все же астрономы надеялись, что свет эти древних звезд все еще можно обнаружить.

Считается, что звезды населения III должны были появиться в небольших сгустках темной материи, они имели огромную массу и формировались в виде небольших звездных скоплений. Прошлые кандидаты на роль звезд населения III не соответствовали этим критериям.

Авторы нового исследования считают, что обнаруженные ими объекты соответствуют всем трем критериям самых первых звезд. В далекой галактике астрономы обнаружили скопление звезд, названное LAP1-B.

Это звездное скопление образовалась в точно таких же условиях, как и предсказывали астрономы, а именно в сгустке темной материи массой около 50 миллионов масс Солнца.

По словам ученых, звезды в скоплении очень массивные. Их масса в 10- 1000 раз больше, чем у Солнца.

Эти огромные звезды сгруппированы в небольшое скопление, что соответствует третьему критерию звезд населения III.

Астрономы также выяснили, что межзвездный газ, окружающий звездное скопление LAP1-B, содержит крошечные количества тяжелых химических элементов. Они создаются, когда массивные звезды взрываются сверхновой. Это значит, что звездное скопление настолько молодое, что только некоторые из первых звезд взорвались сверхновой совсем недавно (относительно возраста обнаруженных звезд), и наполнили окружающий газ небольшим количеством элементов тяжелее гелия и водорода.

Астрономы говорят, что нужно провести еще тщательную проверку полученных результатов, что были обнаружены самые первые звезды во Вселенной. В то же время ученые продолжат наблюдения за самыми далекими галактиками, свет звезд которых летел к нам более 13,5 млрд лет.

Но пока что звезды скопления LAP1-B являются наиболее вероятным кандидатом на звание звезд населения III.

