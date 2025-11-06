Солнце возьмет Землю на прицел: скопление темных пятен поворачивается к планете (фото)

На данный момент Солнце находится в активной фазе своего 11-летнего цикла. По словам ученых, признаков замедления активности звезды пока не наблюдается.

За последние 12 часов на Солнце произошло три мощных солнечных вспышки, из которых две были отнесены к самым мощным - X-класса. По данным Центра прогнозов космической погоды NOAA, обе вспышки были обозначены как события R3 – солнечные события, которые могут вызывать масштабные сбои радиосвязи, пишет Gizmodo.

Третья вспышка произошла на Солнце вчера утром и вызвала более слабую, но все еще ощутимую вспышку M-класса.

Эксперты говорят, что две мощных вспышки на Солнце стали причиной сбоев радиосвязи во всей Южной Америке. Но синоптики космической погоды советуют готовиться к новым вспышкам на Солнце на этой неделе.

Сейчас астрономы пристально следят за регионом 4274 – это скопление солнечных пятен, которое стало причиной вспышка класса М и одной из вспышек класса Х.

Желтым обведен проблемный регион 4274 Фото: NOAA/Space Weather Prediction Center

Основная проблема заключается в том, что регион с темными пятнами на Солнце медленно поворачивается в сторону Земли. Эксперты говорят, что вскоре опасный регион на звезде будет направлен прямо на нашу планету.

Если в этом регионе произойдет еще больше солнечных вспышек, последующая за этим солнечная буря, окажет еще большее влияние на коммуникационные системы Земли. Согласно подсчетам, вероятность того, что в регионе с темными пятнами произойдет вспышка класса М составляет 65%, а для вспышек класса Х – 15%.

«Этот регион продолжает представлять угрозу солнечных вспышек, и поэтому вероятность продолжения событий R1-R2 и даже еще одного события R3 сохраняется в течение всей недели», – сообщил Центр прогнозов космической погоды NOAA.

Эксперты из NOAA также подтвердили, что предыдущие вспышки класса X не были направлены на Землю.

Кроме того, в ближайшие пару дней мы можем наблюдать небольшие бури класса G1, которые нарушат работу высокоширотных энергетических систем и создадут слабые полярные сияния в небе.

Напомним, астрономы раскрыли почти 100-летнюю тайну Солнца. Ученые обнаружили неуловимые магнитные волны в атмосфере Солнца, которые могут объяснить, почему корона Солнца намного горячее, чем поверхность нашей звезды.