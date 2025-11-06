Сонце візьме Землю на приціл: скупчення темних плям повертається до планети (фото)

Наразі Сонце перебуває в активній фазі свого 11-річного циклу. За словами вчених, ознак уповільнення активності зірки поки не спостерігається.

За останні 12 годин на Сонці сталося три потужні сонячні спалахи, з яких два були віднесені до найпотужніших — X-класу. За даними Центру прогнозів космічної погоди NOAA, обидва спалахи були позначені як події R3 — сонячні події, які можуть викликати масштабні збої радіозв'язку, пише Gizmodo.

Третій спалах стався на Сонці вчора вранці та викликав слабший, але все ще відчутний спалах M-класу.

Експерти кажуть, що два потужні спалахи на Сонці стали причиною збоїв радіозв'язку в усій Південній Америці. Але синоптики космічної погоди радять готуватися до нових спалахів на Сонці цього тижня.

Наразі астрономи пильно стежать за регіоном 4274 — це скупчення сонячних плям, яке стало причиною спалаху класу М і одного зі спалахів класу Х.

Жовтим обведений проблемний регіон 4274 Фото: NOAA/Space Weather Prediction Center

Основна проблема полягає в тому, що регіон із темними плямами на Сонці повільно повертається в бік Землі. Експерти кажуть, що незабаром небезпечний регіон на зірці буде спрямований прямо на нашу планету.

Якщо в цьому регіоні відбудеться ще більше сонячних спалахів, подальша за цим сонячна буря матиме ще більший вплив на комунікаційні системи Землі. Згідно з підрахунками, ймовірність того, що в регіоні з темними плямами відбудеться спалах класу М становить 65%, а для спалахів класу Х — 15%.

"Цей регіон продовжує становити загрозу сонячних спалахів, і тому ймовірність продовження подій R1-R2 і навіть ще однієї події R3 зберігається протягом усього тижня", — повідомив Центр прогнозів космічної погоди NOAA.

Експерти з NOAA також підтвердили, що попередні спалахи класу X не були спрямовані на Землю.

Крім того, в найближчі кілька днів ми можемо спостерігати невеликі бурі класу G1, які порушать роботу високоширотних енергетичних систем і створять слабкі полярні сяйва в небі.

Нагадаємо, астрономи розкрили майже 100-річну таємницю Сонця. Вчені виявили невловимі магнітні хвилі в атмосфері Сонця, які можуть пояснити, чому корона Сонця набагато гарячіша, ніж поверхня нашої зірки.