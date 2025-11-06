Минобороны Японии отправляет войска на север страны: солдаты будут противостоять медведям

Правительство Японии направило войска на север страны, чтобы сдержать волну нападений медведей. Животные терроризируют жителей горного региона в северной префектуре Акита.

В последнее время в регионе слишком участились случаи встречи местных жителей с бурыми и гималайскими медведями, которые иногда, заканчиваются смертельным исходом. Больше случаев столкновения с медведями стало в преддверии сезона спячки, когда медведи начали активнее искать себе пропитание, пишет ABC News.

Местные жители видели медведей возле школ, железнодорожных вокзалов, супермаркетов и курорта с горячими источниками.

По данным Министерства окружающей среды к концу октября от нападений медведей по всей Японии пострадали более 100 человек, из них 12 погибли. Также добавляется, что животные чаще всего вторгаются в районе, которые быстро стареют и там сокращается население. Кроме этого, мало кто из местных жителей обучен охоте на таких крупных животных, как медведи.

В правительстве Японии считают, что общая численность медведей в стране превышает 54 тыс. особей.

В среду, 5 ноября, префектура Акита и Министерство обороны страны подписали соглашение о размещении солдат. Военные будут заниматься установкой ловкушек-коробок с едой, сопровождать местных охотников и помогать с утилизацией застреленных животных. Официальные лица таже добавляют, что солдаты не будут заниматься непосредственным отстрелом медведей.

«Каждый день медведи вторгаются в жилые районы региона, и их влияние растет. Реагирование на проблему медведей — неотложная задача», - говорит заместитель главного секретаря кабинета министров Фумитоси Сато.

Операция началась в лесной зоне города Кадзуно, где было зафиксировано наибольшее количество случаев столкновений с медведями. Солдаты уже установили ловушки для животных в фруктовых садах.

В префектура Акита с мая месяца медведи успели напасть более чем на 50 человек, из которых убили четверых. Эксперты говорят, что большинство нападений произошло в жилых районах.

На прошлых выходных в городе Юдзава была найдена мертвой пожилая женщина, которая собирала грибы в лесу. Другая женщина погибла от когтей медведя во время работы на ферме в конце октября. Несколько дней назад нападению подвергся разносчик газет, который получил ранения, но смог выжить.

5 ноября жительница города Акита увидела двух медведей в своем саду, которые лакомились спелой хурмой. Женщина заперлась в доме, пока медведи около 30 минут бродили по заднему двору местной жительницы.

Заброшенные кварталы и сельскохозяйственные угодья с хурмой или каштанами часто привлекают медведей в жилые районы. Как только медведи находят пищу, они снова и снова возвращаются, говорят эксперты.

Заброшенные кварталы и сельскохозяйственные угодья с хурмой или каштанами часто привлекают медведей в жилые районы. Как только медведи находят пищу, они снова и снова возвращаются, говорят эксперты.