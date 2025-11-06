Міноборони Японії відправляє війська на північ країни: солдати протистоятимуть ведмедям

Уряд Японії направив війська на північ країни, щоб стримати хвилю нападів ведмедів. Тварини тероризують жителів гірського регіону в північній префектурі Акіта.

Останнім часом у регіоні надто почастішали випадки зустрічі місцевих жителів з бурими і гімалайськими ведмедями, які іноді, закінчуються смертельними наслідками. Більше випадків зіткнення з ведмедями стало напередодні сезону сплячки, коли ведмеді почали активніше шукати собі їжу, пише ABC News.

Місцеві жителі бачили ведмедів біля шкіл, залізничних вокзалів, супермаркетів і курорту з гарячими джерелами.

За даними Міністерства довкілля, на кінець жовтня від нападів ведмедів по всій Японії постраждали понад 100 осіб, з них 12 загинули. Також додається, що тварини найчастіше вторгаються в райони, які швидко старіють і там скорочується населення. Крім цього, мало хто з місцевих жителів навчений полюванню на таких великих тварин, як ведмеді.

В уряді Японії вважають, що загальна чисельність ведмедів у країні перевищує 54 тис. особин.

У середу, 5 листопада, префектура Акіта і Міністерство оборони країни підписали угоду про розміщення солдатів. Військові займатимуться встановленням пасток-коробок з їжею, супроводжуватимуть місцевих мисливців і допомагатимуть з утилізацією застрелених тварин. Офіційні особи також додають, що солдати не займатимуться безпосереднім відстрілом ведмедів.

"Щодня ведмеді вторгаються в житлові райони регіону, і їхній вплив зростає. Реагування на проблему ведмедів — невідкладне завдання", — каже заступник головного секретаря кабінету міністрів Фумітосі Сато.

Операція розпочалася в лісовій зоні міста Кадзуно, де було зафіксовано найбільшу кількість випадків зіткнень із ведмедями. Солдати вже встановили пастки для тварин у фруктових садах.

У префектура Акіта з травня місяця ведмеді встигли напасти на понад 50 осіб, з яких убили чотирьох. Експерти кажуть, що більшість нападів сталася в житлових районах.

Минулими вихідними в місті Юдзава було знайдено мертвою літню жінку, яка збирала гриби в лісі. Інша жінка загинула від пазурів ведмедя під час роботи на фермі наприкінці жовтня. Кілька днів тому нападу зазнав рознощик газет, який отримав поранення, але зміг вижити.

5 листопада мешканка міста Акіта побачила двох ведмедів у своєму саду, які ласували стиглою хурмою. Жінка замкнулася в будинку, поки ведмеді близько 30 хвилин блукали заднім двором місцевої жительки.

Покинуті квартали та сільськогосподарські угіддя з хурмою або каштанами часто приваблюють ведмедів у житлові райони. Щойно ведмеді знаходять їжу, вони знову і знову повертаються, кажуть експерти.

