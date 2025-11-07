Почему ломит суставы на плохую погоду: ученые назвали сразу несколько причин

Некоторые люди утверждают, что их старые травмы обостряются во время плохой погоды, такой как дождь или похолодание. Также люди с проблемами опорно-двигательного аппарата могут жаловаться на внезапную боль в суставах.

На протяжении многих лет ученые ищут ответ на этот вопрос, но до сих пор причины такого явления не удалось до конца раскрыть. Ранее проведенные исследования указывали на то, что колебания давления воздуха, влажности и скорости ветра могут приводить к усилению боли у некоторых людей, пишет Discover magazine.

Данные указывают, что причиной боли в суставах в холодную или сырую погоду могут быть изменения барометрического давления. Иными словами, это изменение в давлении атмосфера на поверхности Земли.

Когда холодный фронт проходит через регион, можно наблюдать понижение барометрического давления. Это заставляет холодный воздух опускать, выталкивая наверх теплый воздух. Вытесненный теплый воздух затем охлаждается и конденсируется, образуя облака, что приводит к штормовой погоде и резкому падению температуры.

Таким образом, во время прохождения холодного фронта давление на наши тела понижается. Именно этот фактор, как считают ученые, связан с болями в суставах. Все дело в том, что недостаточная компрессия в суставах может приводить к расширению мышц, сухожилий и других тканей. Перепады давления и холода также могут менять консистенцию синовиальной жидкости, которая играет роль жидкой подушки в суставах, уменьшая трение между ними.

Кроме этого, люди с ревматоидным артритом, остеоартритом и фибромиалгией могут больше остальных быть подвержены падению барометрического давления.

Также ученые выяснили, что призрачные боли усиливались с повышением уровня стресса. Это может означать, что изменения атмосферного давление влияют на уровень стресса у некоторых людей, потенциально усиливая боль.

Холодная погода может стать причиной скованности и дискомфорта у людей, которые уже имеют те или иные травмы, включая переломы, растяжения, разрывы связок и даже растяжения мышц. Болевые ощущения могут быть связны с отеком тканей, которые оказывают давление на нервы, сужение кровеносных сосудов или напряжение мышц.

Низкие температуры — не единственное изменение погоды, вызывающее боль. Исследования показали, что повышенная влажность усугубляет ряд проблем со здоровьем, от артрита до мигрени.

Напомним, ученые объяснили, действительно ли перемены провоцируют мигрень. Несмотря на то, что множество людей по всему земному шару связывают резкие перемены погодных условий с головными болями, у ученых все еще нет четкого ответа на этот вопрос. Впрочем, некоторые исследования все же указывают на то, что именно перемена погоды является одним из триггеров мигрени.