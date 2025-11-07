Чому ломить суглоби на погану погоду: вчені назвали одразу кілька причин

Деякі люди стверджують, що їхні старі травми загострюються під час поганої погоди, такої як дощ або похолодання. Також люди з проблемами опорно-рухового апарату можуть скаржитися на раптовий біль у суглобах.

Протягом багатьох років учені шукають відповідь на це питання, але досі причини такого явища не вдалося до кінця розкрити. Раніше проведені дослідження вказували на те, що коливання тиску повітря, вологості та швидкості вітру можуть призводити до посилення болю в деяких людей, пише Discover magazine.

Дані вказують, що причиною болю в суглобах у холодну або сиру погоду можуть бути зміни барометричного тиску. Іншими словами, це зміна в тиску атмосфери на поверхні Землі.

Коли холодний фронт проходить через регіон, можна спостерігати зниження барометричного тиску. Це змушує холодне повітря опускатися, виштовхуючи нагору тепле повітря. Витіснене тепле повітря потім охолоджується і конденсується, утворюючи хмари, що призводить до штормової погоди і різкого падіння температури.

Таким чином, під час проходження холодного фронту тиск на наші тіла знижується. Саме цей фактор, як вважають учені, пов'язаний із болями в суглобах. Річ у тім, що недостатня компресія в суглобах може призводити до розширення м'язів, сухожиль та інших тканин. Перепади тиску і холоду також можуть змінювати консистенцію синовіальної рідини, яка відіграє роль рідкої подушки в суглобах, зменшуючи тертя між ними.

Крім цього, люди з ревматоїдним артритом, остеоартритом і фіброміалгією можуть більше за інших бути схильні до падіння барометричного тиску.

Також учені з'ясували, що примарні болі посилювалися з підвищенням рівня стресу. Це може означати, що зміни атмосферного тиску впливають на рівень стресу в деяких людей, потенційно посилюючи біль.

Холодна погода може стати причиною скутості та дискомфорту в людей, які вже мають ті чи інші травми, включно з переломами, розтягненнями, розривами зв'язок і навіть розтягненням м'язів. Больові відчуття можуть бути пов'язані з набряком тканин, які чинять тиск на нерви, звуження кровоносних судин або напруження м'язів.

Низькі температури — не єдина зміна погоди, що викликає біль. Дослідження показали, що підвищена вологість посилює низку проблем зі здоров'ям, від артриту до мігрені.

Нагадаємо, вчені пояснили, чи справді зміни провокують мігрень. Попри те що безліч людей по всій земній кулі пов'язують різкі зміни погодних умов з головними болями, у вчених все ще немає чіткої відповіді на це питання. Утім, деякі дослідження все ж вказують на те, що саме зміна погоди є одним із тригерів мігрені.