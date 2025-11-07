Осваивать космос придется с заложенным носом: что выяснили ученые

На протяжении многих лет астронавты, которые находятся на МКС, жалуются на головные боли, отечность и заложенность носа.

Результаты нового исследования показали, что такие проблемы возникают у 85% астронавтов на борту Международной космической станции, пишет Futurity.

Исследование было проведено Школой инженерной медицины Техасского университета A&M и отделения отоларингологии и хирургии головы и шеи Методистской больницы Хьюстона. Это стало первым исследованием влияния космических полетов на здоровье придаточных пазух носа.

Команда ученых проанализировала данные медицинских карт астронавтов, собранных почти за 20 лет космических полетов. Ученые выяснили, что из 71 астронавта с 2000 по 2019 год 60 жаловались на проблемы с носом. Также 75% астронавтов на МКС жаловались на заложенность носа.

Відео дня

По словам первого автора исследования из Техасского университета Файзаана Хана, это говорит о том, что заложенность носа – распространенная проблема, которая появляется в результате адаптации тела к микрогравитации.

Дело в том, что жидкость, которая на Земле обычно скапливается в ногах человека, в условиях микрогравитации перемещается к голове. Такое смещение приводит к отеку и дополнительному давлению в пазухах носа. Это может вызывать головные боли, заложенность носа, усталость, бессонницу, а также другие неприятные симптомы.

Несмотря на то, что астронавты на протяжении десятилетий жаловались на такие проблемы, ученые только сейчас смогли количественно оценить серьезность ситуации.

“Это действительно влияет на качество их жизни. Когда вы отправляете людей на один из самых дорогостоящих проектов человечества, такой как МКС, для проведения жизненно важных исследований, каждый момент драгоценен”, - говорит Хан.

Заложенность носа, помимо обычного дискомфорта, может обернуться ухудшением качества сна и хронической усталостью, а также нарушениям принятия решений и снижению производительности.

Кроме этого, ученые обнаружили другую проблему, которая связана с выходом астронавтов в открытый космос. Разница в давлении на борту станции и за ее пределами может вызывать дисфункцию евстахиевой трубы – структуры, соединяющей уши с горлом.

Хан отмечает, что результаты исследования особенно актуальны в связи с растущим распространением космического туризма, поэтому важно понимать, как космос влияет даже на, казалось бы, безобидные состояния, такие как заложенность носа.

Напомним, длительный полет в космосе имеет опасный побочный эффект для человека. Исследование показало, что невесомость негативно влияет на зрение человека, особенно, если находиться в космосе очень долго.