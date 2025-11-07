Освоювати космос доведеться із закладеним носом: що з'ясували вчені

Протягом багатьох років астронавти, які перебувають на МКС, скаржаться на головний біль, набряклість і закладеність носа.

Результати нового дослідження показали, що такі проблеми виникають у 85% астронавтів на борту Міжнародної космічної станції, пише Futurity.

Дослідження було проведене Школою інженерної медицини Техаського університету A&M і відділенням отоларингології та хірургії голови та шиї Методистської лікарні Г'юстона. Це стало першим дослідженням впливу космічних польотів на здоров'я придаткових пазух носа.

Команда вчених проаналізувала дані медичних карт астронавтів, зібраних майже за 20 років космічних польотів. Учені з'ясували, що з 71 астронавта з 2000 по 2019 рік 60 скаржилися на проблеми з носом. Також 75% астронавтів на МКС скаржилися на закладеність носа.

Відео дня

За словами першого автора дослідження з Техаського університету Файзаана Хана, це свідчить про те, що закладеність носа — поширена проблема, яка з'являється внаслідок адаптації тіла до мікрогравітації.

Річ у тім, що рідина, яка на Землі зазвичай накопичується в ногах людини, в умовах мікрогравітації переміщується до голови. Таке зміщення призводить до набряку і додаткового тиску в пазухах носа. Це може спричиняти головний біль, закладеність носа, втому, безсоння, а також інші неприємні симптоми.

Попри те що астронавти впродовж десятиліть скаржилися на такі проблеми, вчені тільки зараз змогли кількісно оцінити серйозність ситуації.

"Це дійсно впливає на якість їхнього життя. Коли ви відправляєте людей на один із найдорожчих проєктів людства, такий як МКС, для проведення життєво важливих досліджень, кожна мить дорогоцінна", — каже Хан.

Закладеність носа, крім звичайного дискомфорту, може обернутися погіршенням якості сну і хронічною втомою, а також порушенням ухвалення рішень і зниженням продуктивності.

Крім цього, вчені виявили іншу проблему, яка пов'язана з виходом астронавтів у відкритий космос. Різниця в тиску на борту станції та за її межами може спричиняти дисфункцію євстахієвої труби — структури, що з'єднує вуха з горлом.

Хан зазначає, що результати дослідження особливо актуальні у зв'язку зі зростаючим поширенням космічного туризму, тому важливо розуміти, як космос впливає навіть на, здавалося б, нешкідливі стани, такі як закладеність носа.

Нагадаємо, тривалий політ у космосі має небезпечний побічний ефект для людини. Дослідження показало, що невагомість негативно впливає на зір людини, особливо, якщо перебувати в космосі дуже довго.