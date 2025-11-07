На глубине в 500 метров нашли модного рака-отшельника: он носит бледно-розовый парик (фото)

Ученые из Японии открыли новый вид глубоководных актиний, который тесно связаны с раками-отшельниками. Они похожи на бледно-розовые парики, выросшие на ракообразных.

Дело в том, что эти бледно-розовые беспозвоночные живут на «домах» крабов. Такое открытие демонстрирует захватывающий пример отношений, в которых два вида получают выгоду, пишет Popular Science.

Новый вид актиний получил название Paracalliactis tsukisome и был найден на раковине рака-отшельника Oncopagurus monstrosus. Неразлучная парочка обитает на глубине от 200 до 500 метров под толщей Тихого океана. Их нашли в водах на юге Японии.

Рак-отшельник и актиния на его панцире Фото: Yoshigawa et al. 2025/Kumamoto University

Большинство актиний не обладает твердым скелетом, потому как построены из более мягких тканей. Но открытый недавно вид может выделять твердую структуру, которая похожа на раковину. Такие структуры называются карциноецием, они расширяются, что позволяет укреплять раковину рака-отшельника.

В этой паре актинии питаются органическими частицами и фекалиями краба. Ученые говорят, что довольно необычная форма переработки пищевых ресурсов на глубоководном дне.

Анализ с помощью 3D-визуализации и микро-КТ-сканирования показал, что именно актиния прикрепляется к раковине рака-отшельника.

В этом партнерстве рак-отшельник может вырастать до более крупных размеров, чем его сородичи. Аналогично, атлантический рак-отшельник Pagurus arrosor носит одну актинию Calliactis на раковине улитки, в которой он живет.

Нежно-розовая актиния была названа «цукисоме», что в переводе с древне японского означает «бледно-розовый». Это слово также встречается в старейшей японской антологии поэзии «Манъесю». В одной из этих древних поэм кимоно, окраше6нное в цукисоме, символизирует нежную, но искреннюю привязанность. Команда считает, что это название отдает дань уважения нежному цвету актинии и ее партнерству с раком-отшельником.

«Это открытие показывает, как даже такие простые животные, как актинии, могут развивать удивительно сложное поведение», — заявил соавтор исследования, морской биолог из Университета Кумамото Акихиро Ёсикава.

