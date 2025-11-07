На глибині в 500 метрів знайшли модного рака-відлюдника: він носить блідо-рожеву перуку (фото)

Вчені з Японії відкрили новий вид глибоководних актиній, який тісно пов'язаний з раками-відлюдниками. Вони схожі на блідо-рожеві перуки, що виросли на ракоподібних.

Річ у тім, що ці блідо-рожеві безхребетні живуть на "будинках" крабів. Таке відкриття демонструє захопливий приклад стосунків, у яких два види отримують вигоду, пише Popular Science.

Новий вид актиній отримав назву Paracalliactis tsukisome і був знайдений на раковині рака-відлюдника Oncopagurus monstrosus. Нерозлучна парочка мешкає на глибині від 200 до 500 метрів під товщею Тихого океану. Їх знайшли у водах на півдні Японії.

Рак-відлюдник і актинія на його панцирі Фото: Yoshigawa et al. 2025/Kumamoto University

Більшість актиній не володіє твердим скелетом, оскільки побудовані з більш м'яких тканин. Але відкритий нещодавно вид може виділяти тверду структуру, яка схожа на раковину. Такі структури називаються карциноецієм, вони розширюються, що дає змогу зміцнювати раковину раку-відлюдника.

Відео дня

У цій парі актинії харчуються органічними частинками та фекаліями краба. Вчені кажуть, що доволі незвична форма переробки харчових ресурсів на глибоководному дні.

Аналіз за допомогою 3D-візуалізації та мікро-КТ-сканування показав, що саме актинія прикріплюється до раковини рака-відлюдника.

У цьому партнерстві рак-відлюдник може виростати до більших розмірів, ніж його родичі. Аналогічно, атлантичний рак-пустельник Pagurus arrosor носить одну актинію Calliactis на черепашці равлика, в якій він живе.

Ніжно-рожева актинія була названа "цукісоме", що в перекладі з давньо японської означає "блідо-рожевий". Це слово також зустрічається в найстарішій японській антології поезії "Ман'єсю". В одній із цих стародавніх поем кімоно, пофарбоване в цукісоме, символізує ніжну, але щиру прихильність. Команда вважає, що ця назва віддає данину поваги ніжному кольору актинії та її партнерству з раком-відлюдником.

"Це відкриття показує, як навіть такі прості тварини, як актинії, можуть розвивати напрочуд складну поведінку", — заявив співавтор дослідження, морський біолог з Університету Кумамото Акіхіро Йосікава.

Нагадаємо, самці горбатих дельфінів носять "перуки" з морських губок. У новому дослідженні вчені виявили, що самці горбатих дельфінів біля узбережжя Західної Австралії носять дивні "перуки" з морських губок. Ще більш цікаво те, що "перуки" потрібні самцям, щоб спокусити самок.