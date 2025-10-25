Самці горбатих дельфінів носять "перуки" з морських губок: намагаються спокусити самок

У новому дослідженні вчені виявили, що самці горбатих дельфінів біля узбережжя Західної Австралії носять дивні "перуки" з морських губок. Ще більш цікаво те, що "перуки" потрібні самцям, щоб спокусити самок.

Нещодавно вчені з Департаменту біорізноманіття, охорони природи та пам'яток Західної Австралії (DBCA) помітили самців австралійських горбатих дельфінів (Sousa sahulensis) біля північного узбережжя штату — тварини розтинали, одягнувши морські губки на голови, пише IFLScience.

За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника DBCA Холлі Раудіно, губки можуть бути різних форм, розмірів і кольору, але схоже, така поведінка самців зосереджена в одному конкретному регіоні.

На перший погляд, можна було б припустити, що губки випадково опинилися на головах дельфінів. Однак, за словами дослідників, цей незвичайний головний убір — не є випадковим вибором. Дослідники вважають, що самці горбатих дельфінів використовують дивні "перуки" з губок, щоб справити враження на дам. Тварини носять губки на головах як підношення самкам, немов дарують їм букет квітів.

Самці горбатих китів носять на голові "перуки" з морських губок Фото: DBCA

Зазначимо, що австралійські горбаті дельфіни офіційно були визнані окремим видом лише 2014 року, після довгих і суперечливих дебатів про таксономію роду Sousa. Наразі вони класифікуються МСОП як вразливий вид, їхня популяція скорочується до менш ніж 10 000 статевозрілих особин. Вчені стежать за представниками виду, щоб знайти спосіб його зберегти.

До слова, австралійські горбаті дельфіни — не єдині морські ссавці, які носять дивні головні убори. Наприклад, влітку 1987 року серед косаток, що мешкають у затоці П'юджет-Саунд, спостерігалася тенденція носити на голові мертвого лосося.

Вважається, що першопричиною такої поведінки стала самка зі зграї К, яку вчені називають Регіна Джордж. Пізніше вчені помітили, що звичка носити на голові головні убори поширилася на зграю Регіни, а також ще три зграї протягом п'яти-шести тижнів. Потім косатки перестали поводитися так.

Минуло 37 років і дослідники знову помітили косаток, що носять на голові мертвого лосося. Причина такої поведінки косаток, на жаль, не така очевидна, як у випадку з горбатими дельфінами.

