Самцы горбатых дельфинов носят "парики" из морских губок: пытаются соблазнить самок

В новом исследовании ученые обнаружили, что самцы горбатых дельфинов у побережья Западной Австралии носят странные “парики” из морских губок. Еще более любопытно то, что “парики” нужны самцам, чтобы соблазнить самок.

Недавно ученые из Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии (DBCA) заметили самцов австралийских горбатых дельфинов (Sousa sahulensis) у северного побережья штата – животные рассекали, надев морские губки на головы, пишет IFLScience.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника DBCA Холли Раудино, губки могут быть разных форм, размеров и цвета, но похоже, такое поведение самцов сосредоточено в одном конкретном регионе.

На первый взгляд, можно было бы предположить, что губки случайно оказались на головах дельфинов. Однако, по словам исследователей, этот необычный головной убор – не является случайным выбором. Исследователи считают, что самцы горбатых дельфинов используют странные "парики" из губок, чтобы произвести впечатление на дам. Животные носят губки на головах в качестве подношения самкам, словно дарят им букет цветов.

Самцы горбатых китов носят на голове "парики" из морских губок Фото: DBCA

Отметим, что австралийские горбатые дельфины официально были признаны отдельным видом лишь в 2014 году, после долгих и противоречивых дебатов о таксономии рода Sousa. В настоящее время они классифицируются МСОП как уязвимый вид, их популяция сокращается до менее 10 000 половозрелых особей. Ученые следят за представителями вида, чтобы найти способ его сохранить.

К слову, австралийские горбатые дельфины – не единственные морские млекопитающие, носящие странные головные уборы. Например, летом 1987 года среди косаток, обитающих в заливе Пьюджет-Саунд, наблюдалась тенденция носить на голове мертвого лосося.

Считается, что первопричиной такого поведения стала самка из стаи К, которую ученые называют Регина Джордж. Позже ученые заметили, что привычка носить на голове головные уборки распространилась на стаю Регины, а также еще три стаи в течение пяти-шести недель. Затем косатки перестали вести себя так.

Прошло 37 лет и исследователи вновь заметили косаток, носящих на голове мертвого лосося. Причина такого поведения косаток, увы, не так очевидна, как в случае с горбатыми дельфинами.

