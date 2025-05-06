Дельфины болтливее, чем думали люди, и знают не только имена: о чем они говорят

В новом исследовании ученые обнаружили, что дельфины оказались более разговорчивыми, чем считалось ранее. Исследователи уже знали, что животные используют свисты, чтобы звать друг друга по имени, однако предполагается, что они используют значительно больше слов.

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Об этом пишет IFLScience.

Дельфины хорошо известны своими впечатляющими прыжками, свистами и щелчками, однако животные также называют друг друга по имени и даже имеют акцент. Эти звуки известны как свисты, похожие на имена — ученые знают о них достаточно давно. Теперь в новом исследовании ученые рассмотрели, могут ли эти свисты иметь другие значения, кроме имен.

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Афалины (Tursiops truncates) являются одной из наиболее изученных групп дельфинов, включающей около 170 особей, обитающих в водах вокруг залива Сарасота во Флориде, США. Именно они и стали объектом нового, еще не прошедшего рецензирование исследования, посвященного тому, какую именно информацию передают эти звуки. Если результаты исследования подтвердятся, это станет лучшим доказательством того, что дельфины имеют языковую коммуникацию.

Болтливые афалины

Эта группа дельфинов также издает звуки, называемые "несигнатурными свистами" (NSW), которые используют 25-35 особей в стае. В новой работе ученые сосредоточились на том, что могут означать эти звуки: команда разработала эксперимент с воспроизведением, чтобы увидеть, как дельфины будут реагировать на различные свистящие шумы.

Отметим, что записи были сделаны во время оценки здоровья животных — в общей сложности было получено более 300 записей, охватывающих 40 лет исследований. Кроме того, цифровые акустические метки также записали данные более чем от 100 дельфинов.

Исследование ранее также выявило похожие на щелчки имена, которые использовались для отдельных дельфинов в отношениях между матерями и детенышами. Поскольку команда уверена, какие из шумов означают имена, они могут с уверенностью исключить эти шумы из своих данных и сосредоточиться только на тех шумах, которым до сих пор не было присвоено никакого значения.

Эксперимент в океане

Эксперименты с воспроизведением проводились на свободно плавающих дельфинах и включали запуск дрона с гидрофоном, размещенным под водой. Результаты указывают на то, что воспроизведение представляло собой одну и ту же последовательность, повторяемую с паузой в 2-3 секунды. Затем последовательность менялась.

Обычно дельфины подвергались воздействию двух различных последовательностей воспроизведения, хотя некоторые особи подвергались воздействию до четырех. Поведение каждого дельфина регистрировалось во время последовательностей воспроизведения и в течение 10 минут после того, как была услышана последняя.

Результаты указывают на то, что даже шумы, не связанные с именами, все еще могут быть общими в группе дельфинов. Например, один такой шум получил название NSWA и считается реакцией тревоги — он вызывает негативные реакции. Другой шум получил название NSWB и воспроизводился животными, когда дельфины были не уверены — он считается шумом типа запроса.

Коммуникация дельфинов

По словам первого автора исследования Лаэлы Сайиг, большую часть своей карьеры она утверждала, что нет доказательств языковой коммуникации у дельфинов. Однако теперь ученые считают, что многие элементы языковой коммуникации у дельфинов все же есть.

Авторы исследования отмечают, что потребуется большая выборка, прежде чем им удастся сделать какие-либо выводы. В целом, исследование дает первые доказательства у дельфинов более широкого репертуара общих, контекстно-зависимых сигналов, которые могут стать основой для языковой коммуникационной системы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, почему дельфины любят кататься на волнах.