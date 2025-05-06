Дельфіни балакучіші, ніж думали люди, і знають не тільки імена: про що вони говорять

У новому дослідженні вчені виявили, що дельфіни виявилися більш говіркими, ніж вважалося раніше. Дослідники вже знали, що тварини використовують свисти, щоб кликати одна одну на ім'я, проте припускається, що вони використовують значно більше слів.

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Про це пише IFLScience.

Дельфіни добре відомі своїми дивовижними стрибками, свистами та клацаннями, проте тварини також називають одне одного на ім'я і навіть мають акцент. Ці звуки відомі як свисти, схожі на імена — вчені знають про них досить давно. Тепер у новому дослідженні вчені розглянули, чи можуть ці свисти мати інші значення, крім імен.

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Афаліни (Tursiops truncates) є однією з найбільш вивчених груп дельфінів, що включає близько 170 особин, які мешкають у водах навколо затоки Сарасота у Флориді, США. Саме вони й стали об'єктом нового дослідження, яке ще не пройшло рецензування, присвяченого тому, яку саме інформацію передають ці звуки. Якщо результати дослідження підтвердяться, це стане найкращим доказом того, що дельфіни мають мовну комунікацію.

Балакучі афаліни

Ця група дельфінів також видає звуки, звані "несигнатурними свистами" (NSW), які використовують 25-35 особин у зграї. У новій роботі вчені зосередилися на тому, що можуть означати ці звуки: команда розробила експеримент із відтворенням, щоб побачити, як дельфіни реагуватимуть на різні свистячі шуми.

Зазначимо, що записи були зроблені під час оцінки здоров'я тварин — загалом було отримано понад 300 записів, що охоплюють 40 років досліджень. Крім того, цифрові акустичні мітки також записали дані більш ніж від 100 дельфінів.

Дослідження раніше також виявило схожі на клацання імена, які використовували окремі дельфіни у стосунках між матерями та дитинчатами. Оскільки команда впевнена, які з шумів означають імена, вони можуть з упевненістю виключити ці шуми зі своїх даних і зосередитися тільки на тих шумах, яким досі не було присвоєно жодного значення.

Експеримент в океані

Експерименти з відтворенням проводилися на дельфінах, що плавають вільно, і включали запуск дрона з гідрофоном, розміщеним під водою. Результати вказують на те, що відтворення являло собою одну й ту саму послідовність, повторювану з паузою у 2-3 секунди. Потім послідовність змінювалася.

Зазвичай дельфіни піддавалися впливу двох різних послідовностей відтворення, хоча деякі особини піддавалися впливу до чотирьох. Поведінку кожного дельфіна реєстрували під час послідовностей відтворення і протягом 10 хвилин після того, як була почута остання.

Результати вказують на те, що навіть шуми, не пов'язані з іменами, все ще можуть бути спільними в групі дельфінів. Наприклад, один такий шум отримав назву NSWA і вважається реакцією тривоги — він викликає негативні реакції. Інший шум отримав назву NSWB і відтворювався тваринами, коли дельфіни були не впевнені — він вважається шумом типу запиту.

Комунікація дельфінів

За словами першої авторки дослідження Лаели Сайіг, більшу частину своєї кар'єри вона стверджувала, що немає доказів мовної комунікації у дельфінів. Однак тепер учені вважають, що багато елементів мовної комунікації у дельфінів все ж є.

Автори дослідження зазначають, що знадобиться більша вибірка, перш ніж їм вдасться зробити якісь висновки. Загалом, дослідження дає перші докази у дельфінів ширшого репертуару загальних, контекстно-залежних сигналів, які можуть стати основою для мовної комунікаційної системи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, чому дельфіни люблять кататися на хвилях.