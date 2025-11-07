Плотоядные косатки удивили ученых: десятилетиями ученые считали их одной группой

В новом исследовании ученые обнаружили, что плотоядные косатки на западном побережье представляют собой два отдельных сообщества, которые на самом деле крайне редко смешиваются. Ранее ученые считали их одной группой.

Новое исследование подтвердило, что косатки, обитающие на западном побережье между Британской Колумбией и Калифорнией, представляют собой две отдельные субпопуляции: косаток, обитающих на внутреннем и внешнем побережье, пишет PHYS.org.

Работа ученых основана на 16-летних данных, полученных в результате более 2200 встреч и ставит под сомнение прежние предположения об этой группе плотоядных косаток. По словам первого автора исследования Джоша Макиннеса из Университета Британской Колумбии, результаты их с коллегами работы показывают, что косатки на западном побережье представляют собой две отдельные группы, разделенные по линии восток-запад. Животные питаются по-разному, охотятся в разных районах и крайне редко проводят время друг с другом.

Известно, что существует три экотипа косаток, часто встречающихся на западном побережье Северной Америки:

транзитные;

резидентные;

морские.

Транзитные косатки, по словам ученых, представлены шестью популяциями, распространенными по всему миру, включая транзитных косаток западного побережья, которые наиболее изучены и имеют уникальную ДНК.

Ранее предполагалось, что эта группа косаток западного побережья, встречающаяся от юго-востока Аляски до юга Калифорнии, разделяется на север и юг, но исследование выявило ряд различий между ними. По словам соавтора исследования, профессора и директора Отдела исследований морских млекопитающих, доктора Эндрю Трайтса, косатки внутреннего побережья на самом деле похожи на городских жителей – они эксперты в навигации по оживленным, лабиринтообразным улицам прибрежных заливов, бухт и защищенных водных путей. В то же время косатки внешнего побережья больше похожи на обитателей глубинки – они живут в глубоких каньонах и пересеченной подводной местности вдоль края континентального шельфа.

Ученые провели анализ наблюдений косаток, используя фото из различных источников, а также научные исследования и публичные наблюдения. В результате им удалось идентифицировать конкретных животных в период с 2005 по 2021 год.

В результате ученым удалось составить такие себе "карты дружбы", что помогло увидеть, какие киты проводили время вместе, а затем команда проанализировала, где животных видели, чтобы выяснить, обитали ли они в определенных районах.

Фотоидентификационные изображения транзитных косаток западного побережья, собранные в прибрежных и открытых водах Калифорнийского течения Фото: PLOS ONE

Результаты указывают на то, что косатки внутреннего побережья, численностью около 350 особей, наблюдались в среднем примерно в шести километрах от берега и в значительно более мелких водах, чем косатки внешнего побережья. Представители этой группы питались более мелкими морскими млекопитающими, например, обыкновенными тюленями и морскими свиньями, а также добывали пищу небольшими группами около пяти особей.

В то же время киты внешнего побережья, численностью около 210 особей, встречаются в основном в пределах 20 километров от границы континентального шельфа, часто вблизи подводных каньонов. Косаток видели на расстоянии до 120 километров от берега, при этом животные перемещались на большие расстояния. Косатки питались более крупной добычей, например, морскими львами, северными морскими слонами, детенышами серых китов и тихоокеанскими белобокими дельфинами. Численность групп для охоты в среднем достигала около 9 особей.

Считается, что эти различия могут быть связаны с разной едой обитания животных и влиянием человека на экосистему, в том числе отстрел и добычу ключевых видов добычи. Несмотря на некоторое перекрытие их охотничьих угодий, простирающихся от юго-восточной Аляски до южной Калифорнии, эти две субпопуляции редко контактировали друг с другом: смешение наблюдалось менее чем в одном проценте случаев. Учитывая сложность наблюдений в открытом море, возможно, существует еще больше субпопуляций, охотящихся за пределами досягаемости современных наблюдений.

