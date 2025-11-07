Ученые считают, что корабли инопланетян скрываются в Солнечной системе: как их найти

Новое исследование предполагает, что инопланетные самовоспроизводящиеся космические аппараты могли изучать Солнечную систему в прошлом. Возможно, они делают это и сейчас.

Ученые считают, что внеземные цивилизации по разным причинам могут отправить в другие звездные системы аппараты, которые могут создавать себе подобные зонды. Признаки деятельности инопланетных зондов можно обнаружить в Солнечной системе, а может быть они все еще где-то скрываются в окрестностях Солнца. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 1949 году американки математик и физик Джон фон Нейман представил концепцию самовоспроизводящихся автоматических систем. Она предполагает, что роботы могут создавать себе подобные автоматические системы. Охотники за внеземным разумом предполагают, что развитые инопланетные цивилизации моли создать самовоспроизводящиеся зонды для исследования нашей галактики. Теоретические исследования показывают, что самовоспроизводящиеся зонды могли бы размножиться и исследовать всю галактику в течение нескольких тысяч лет, а может и десятков тысяч лет.

Відео дня

Согласно новому исследованию, такие инопланетяне аппараты, возможно, уже посещали Солнечную систему, а некоторые из них могут работать здесь прямо сейчас. Ученые считают, что можно обнаружить техносигнауры, то есть признаки инопланетных технологий, которые эти зонды могут оставлять.

По словам ученых, Солнечная система огромна и практически не исследована, а инопланетяне зонды могут быть очень маленькими. И они могут находиться повсюду.

Ученые считают, что внеземные цивилизации могут отправлять самовоспроизводящиеся космические аппараты не просто для исследования других звездных систем, а и для поиска нового места для жизни. Или же для определения потенциальных угроз, которые могут исходить от других развитых цивилизаций в нашей галактике.

Как предполагает исследование, все необходимые ресурсы для создания новых поколений зондов изначальные аппараты могут находить в пути. Эти ресурсы можно добывать на астероидах, кометах и планетах, а также их спутниках.

Признаки инопланетных технологий могут скрываться на Луне Фото: NASA

Ученые считают, что инопланетяне зонды должны иметь предсказуемое поведение, которое поможет их обнаружить в Солнечной системе. Исследование показывает, что деятельность инопланетных самовоспроизводящихся зондов будет следовать базовой схеме, которую можно разбить на несколько этапов.

Они будут исследовать повсеместно распространенные астероиды и спутники планет в определенной звездной системе в поисках сырья, необходимого для создания новых зондов или же строительства космических станций.

Зонды выберут богатые ресурсами места для создания баз для операций по саморепликации.

Зонды начнут воспроизводить больше своих копий, включая зонды-исследователи и зонды-разведчики.

На последнем этапе зонды будут выполнять конкретные задачи, которые могут включать строительство цилиндров О’Нилла для будущих поселенцев. Это космическая станция типа "космическое поселение", предложенная физиком Джерардом О’Ниллом.

При этом зонды будут создавать техносигнатуры, которые можно будет обнаружить. Например, признаки инопланетных технологий могут скрываться на Луне, где внеземные зонды могли добывать ресурсы. Также на Луне могла быть создана база для саморепликации инопланетных зондов. Возможно, инопланетяне зонды ведут добычу ценных ресурсов на астероидах и сейчас.

Ученые считают, что, возможно, на Луне или астероидах, может находится оставленная инопланетными зондами высокотехнологическое устройство, которое люди могли бы использовать для развития своих технологий.

Как уже писал Фокус, возможным космическим аппаратом инопланетян считается межзвездный объект 3I/ATLAS. Как показывают новые исследования он неожиданно увеличил скорость, и никто не знает, что происходит. Уже несколько необъяснимых аномалий указывают на то, что 3I/ATLAS может быть искусственно созданным объектом.