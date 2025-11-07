Учені вважають, що кораблі інопланетян ховаються в Сонячній системі: як їх знайти

Нове дослідження припускає, що інопланетні космічні апарати, що самовідтворюються, могли вивчати Сонячну систему в минулому. Можливо, вони роблять це і зараз.

Вчені вважають, що позаземні цивілізації з різних причин можуть відправити в інші зоряні системи апарати, які можуть створювати собі подібні зонди. Ознаки діяльності інопланетних зондів можна виявити в Сонячній системі, а можливо, вони все ще десь ховаються в околицях Сонця. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У 1949 році американки математик і фізик Джон фон Нейман представив концепцію самовідтворюваних автоматичних систем. Вона передбачає, що роботи можуть створювати собі подібні автоматичні системи. Мисливці за позаземним розумом припускають, що розвинені інопланетні цивілізації могли створити самовідтворювані зонди для дослідження нашої галактики. Теоретичні дослідження показують, що самовідтворювані зонди могли б розмножитися і дослідити всю галактику протягом кількох тисяч років, а може й десятків тисяч років.

Згідно з новим дослідженням, такі інопланетні апарати, можливо, вже відвідували Сонячну систему, а деякі з них можуть працювати тут просто зараз. Вчені вважають, що можна виявити техносигнаури, тобто ознаки інопланетних технологій, які ці зонди можуть залишати.

За словами вчених, Сонячна система величезна і практично не досліджена, а інопланетні зонди можуть бути дуже маленькими. І вони можуть перебувати всюди.

Учені вважають, що позаземні цивілізації можуть відправляти космічні апарати, що самовідтворюються, не просто для дослідження інших зоряних систем, а й для пошуку нового місця для життя. Або ж для визначення потенційних загроз, які можуть виходити від інших розвинених цивілізацій у нашій галактиці.

Як припускає дослідження, всі необхідні ресурси для створення нових поколінь зондів початкові апарати можуть знаходити в дорозі. Ці ресурси можна добувати на астероїдах, кометах і планетах, а також їхніх супутниках.

Ознаки інопланетних технологій можуть ховатися на Місяці Фото: NASA

Учені вважають, що інопланетні зонди повинні мати передбачувану поведінку, яка допоможе їх виявити в Сонячній системі. Дослідження показує, що діяльність інопланетних самовідтворюваних зондів буде слідувати базовій схемі, яку можна розбити на кілька етапів.

Вони досліджуватимуть повсюдно поширені астероїди та супутники планет у певній зоряній системі в пошуках сировини, необхідної для створення нових зондів або ж будівництва космічних станцій.

Зонди оберуть багаті на ресурси місця для створення баз для операцій із самореплікації.

Зонди почнуть відтворювати більше своїх копій, включно з зондами-дослідниками і зондами-розвідниками.

На останньому етапі зонди виконуватимуть конкретні завдання, які можуть включати будівництво циліндрів О'Нілла для майбутніх поселенців. Це космічна станція типу "космічне поселення", запропонована фізиком Джерардом О'Ніллом.

При цьому зонди створюватимуть техносигнатури, які можна буде виявити. Наприклад, ознаки інопланетних технологій можуть ховатися на Місяці, де позаземні зонди могли добувати ресурси. Також на Місяці могла бути створена база для самореплікації інопланетних зондів. Можливо, інопланетяни зонди ведуть видобуток цінних ресурсів на астероїдах і зараз.

Науковці вважають, що, можливо, на Місяці або астероїдах, може бути залишений інопланетними зондами високотехнологічний пристрій, який люди могли б використовувати для розвитку своїх технологій.

Як уже писав Фокус, можливим космічним апаратом інопланетян вважається міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS. Як показують нові дослідження, він несподівано збільшив швидкість, і ніхто не знає, що відбувається. Уже кілька незрозумілих аномалій вказують на те, що 3I/ATLAS може бути штучно створеним об'єктом.