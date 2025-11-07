Древние улитки вовсе не откладывали яйца: как миллионы лет назад их детеныши появлялись на свет

Ученые изучили новые окаменелости улиток возрастом более 1 миллиона лет и обнаружили, что доисторические животные, вероятно, рожали живых детенышей. Это лишь второй случай обнаружения доказательств живорождения среди доисторических улиток.

В новом исследовании на Тайване ученые описали кладезь редких пресноводных окаменелостей – они относятся к раннему плейстоцену, более 1 миллиарда лет назад. Наиболее любопытным оказалось то, что окаменелости включали также и детеныша улитки, сохранившегося в раковине матери. Это указывает на то, что доисторические улитки похоже рождали живых детенышей, и это всего лишь второе в истории ископаемое свидетельство такого рода, пишет IFLScience.

Множество ископаемых моллюсков было обнаружено в местах раскопок на Тайване, но более 99% из них принадлежали морским видам. Однако известно несколько пресноводных отложений, включая формацию Тананвань, возраст которой составляет от 1,46 до 1,24 миллиона лет.

По словам ученых, в метровом слое окаменелых аргиллитов, извлеченном из формации, ученым удалось идентифицировать пять новых видов. Любопытно, что наиболее распространенным среди них была Sinotaia tuberculata – окаменелость соответствует современной пресноводной экосистеме. Это доказывает, что современные линии пресноводных улиток на Тайване, вероятно, сформировались более миллиона лет.

Поиск редких окаменелостей пресноводных улиток на Тайване Фото: Geodiversitas

В большинстве своем моллюски размножаются, откладывая яйца, из которых детеныши вылупляются вне тела матери. Это означает, что в большинстве случаев улитки яйцекладущие, но живорождение, или живорождение, хорошо известно среди современных улиток. С другой стороны, случаи живорождения среди улиток в палеонтологической летописи встречаются крайне редко – фактически, до сих пор было отмечено лишь однажды в раннем-среднем плейстоцене на территории Израиля.

По словам нового автора исследования, в своей работе они с коллегами изучили 37 образцов Sinotaia quadrata – из них два сломанных экземпляра содержали несколько молодых раковин внутри взрослой. Считается, что это открытие может дать важные подсказки относительно экологии и размножения живородящих.

Этих образцов недостаточно для детального экологического анализа продолжительности жизни, плодовитости, а также стратегии выживания. По сути это лишь второй известный случай в палеонтологической летописи. Эти образцы S. quadrata не только демонстрируют невероятно редкое поведение улиток в палеонтологической летописи, но и раскрывают связи, благодаря которым ископаемые комплексы Тайваня имеют сходство с таковыми Восточной Азии и Японии.

