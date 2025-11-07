Стародавні равлики зовсім не відкладали яйця: як мільйони років тому їхні дитинчата з'являлися на світ

Вчені вивчили нові скам'янілості равликів віком понад 1 мільйон років і виявили, що доісторичні тварини, ймовірно, народжували живих дитинчат. Це лише другий випадок виявлення доказів живонародження серед доісторичних равликів.

У новому дослідженні на Тайвані вчені описали джерело рідкісних прісноводних скам'янілостей — вони належать до раннього плейстоцену, понад 1 мільярд років тому. Найцікавішим виявилося те, що скам'янілості містили також і дитинча равлика, що збереглося в раковині матері. Це вказує на те, що доісторичні равлики схоже народжували живих дитинчат, і це лише друге в історії викопне свідоцтво такого роду, пише IFLScience.

Безліч викопних молюсків було виявлено в місцях розкопок на Тайвані, але понад 99% з них належали морським видам. Однак відомо кілька прісноводних відкладень, включно з формацією Тананвань, вік якої становить від 1,46 до 1,24 мільйона років.

За словами вчених, у метровому шарі скам'янілих аргілітів, витягнутому з формації, вченим вдалося ідентифікувати п'ять нових видів. Цікаво, що найпоширенішим серед них була Sinotaia tuberculata — скам'янілість відповідає сучасній прісноводній екосистемі. Це доводить, що сучасні лінії прісноводних равликів на Тайвані, ймовірно, сформувалися понад мільйон років.

Пошук рідкісних скам'янілостей прісноводних равликів на Тайвані Фото: Geodiversitas

Здебільшого молюски розмножуються, відкладаючи яйця, з яких дитинчата вилуплюються поза тілом матері. Це означає, що в більшості випадків равлики яйцекладучі, але живонародження, або живонародження, добре відоме серед сучасних равликів. З іншого боку, випадки живонародження серед равликів у палеонтологічному літописі трапляються вкрай рідко — фактично, дотепер було відмічено лише одного разу в ранньому-середньому плейстоцені на території Ізраїлю.

За словами нового автора дослідження, у своїй роботі вони з колегами вивчили 37 зразків Sinotaia quadrata — з них два зламаних примірники містили кілька молодих черепашок всередині дорослої. Вважається, що це відкриття може дати важливі підказки щодо екології та розмноження живородних.

Цих зразків недостатньо для детального екологічного аналізу тривалості життя, плодючості, а також стратегії виживання. По суті це лише другий відомий випадок у палеонтологічному літописі. Ці зразки S. quadrata не тільки демонструють неймовірно рідкісну поведінку равликів у палеонтологічному літописі, а й розкривають зв'язки, завдяки яким викопні комплекси Тайваню мають схожість із такими Східної Азії та Японії.

