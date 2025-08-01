Рекордное открытие в Тихом океане: ученые нашли неизвестный вид на глубине 6 тысяч метров (фото)

Недавно на глубине шести километров под поверхностью Тихого океана ученые обнаружили до сих пор неизвестный вид глубоководной улитки. Эта находка раскрывает новые детали о жизни в наименее исследованных экосистемах планеты.

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Улитку, официально названную Bathylepeta wadatsumi, обнаружили на вулканической породе примерно в 500 километрах к юго-востоку от Токио. Ее длина достигает 4 сантиметров, что является необычно большим размером для моллюска, обитающего на таких глубинах, пишет Independent.

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Этот вид отличается своей раковиной, на которой есть примерно 80 белых радиальных полос. По словам исследователей, это первый случай, когда удалось увидеть живого представителя рода Bathylepeta в его естественной среде обитания.

Новый вид отличается своей раковиной

Как отмечают исследователи, на название вида повлияли как японская морская мифология, так и манга One Piece.

"Мы сообщаем о гигантской Bathylepeta... с глубины 5922 метров... и называем ее Bathylepeta wadatsumi, — пишут авторы, — Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы отдать дань уважения Эйичиро Оди за продолжение создания эпического путешествия One Piece, которое напоминает нам, что величайшие путешествия обусловлены свободой, обществом и ненасытной жаждой открытий".

Эта улитка, вероятно, играет особую роль в глубоководных экосистемах, питаясь осадком, покрывающим скалистые поверхности, возможно, помогая перерабатывать органические отложения углерода.

"Размер тела Bathylepeta является чрезвычайным для такой глубины, и этот род может играть важную роль в использовании осадочного углерода, откладывающегося на твердом субстрате в глубинах океана", — отмечается в исследовании.

Предыдущие виды этого рода, такие как B. laevis, достигали длины раковины до 30 миллиметров, но новый вид превосходит этот рекорд.

Исследователи обнаружили новый вид с помощью пилотируемого подводного аппарата Shinkai 6500, который позволил исследователям исследовать и документировать улитку вживую, а не полагаться на образцы, выловленные сетями.

Главный автор Чон Чен отметил преимущества исследования, проводимого человеком, заявив, что "человеческий глаз часто имеет преимущество на морском дне". Использование подводных аппаратов обеспечило детальное понимание таких труднодоступных видов и их окружения.

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Ученые считают, что будущие миссии с использованием подобных технологий могут обнаружить еще много уникальных видов, улучшив наше понимание биоразнообразия в самых недоступных средах Земли.

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