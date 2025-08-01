Рекордне відкриття у Тихому океані: вчені знайшли невідомий вид на глибині 6 тисяч метрів (фото)

Нещодавно на глибині шести кілометрів під поверхнею Тихого океану вчені виявили досі невідомий вид глибоководного равлика. Ця знахідка розкриває нові деталі про життя в найменш досліджених екосистемах планети.

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Равлика, офіційно названого Bathylepeta wadatsumi, виявили на вулканічній породі приблизно за 500 кілометрів на південний схід від Токіо. Його довжина досягає 4 сантиметрів, що є незвично великим розміром для молюска, що мешкає на таких глибинах, пише Independent.

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Цей вид відрізняється своєю мушлею, на якій є приблизно 80 білих радіальних смуг. За словами дослідників, це перший випадок, коли вдалося побачити живого представника роду Bathylepeta у його природному середовищі існування.

Новий вид відрізняється своєю мушлею

Як зазначають дослідники, на назву виду вплинули як японська морська міфологія, так і манга One Piece.

"Ми повідомляємо про гігантську Bathylepeta... з глибини 5922 метрів... і називаємо її Bathylepeta wadatsumi, — пишуть автори. — Ми також користуємося цією нагодою, щоб віддати шану Ейічіро Оді за продовження створення епічної подорожі One Piece, яка нагадує нам, що найвеличніші подорожі зумовлені свободою, товариством та ненаситною жагою відкриттів".

Цей равлик, ймовірно, відіграє особливу роль у глибоководних екосистемах, харчуючись осадом, що покриває скелясті поверхні, можливо, допомагаючи переробляти органічні відкладення вуглецю.

"Розмір тіла Bathylepeta є надзвичайним для такої глибини, і цей рід може відігравати важливу роль у використанні осадового вуглецю, що відкладається на твердому субстраті в глибинах океану", — зазначається в дослідженні.

Попередні види цього роду, такі як B. laevis, досягали довжини раковини до 30 міліметрів, але новий вид перевершує цей рекорд.

Дослідники виявили новий вид за допомогою пілотованого підводного апарату Shinkai 6500, який дозволив дослідникам досліджувати і документувати равлика вживу, а не покладатися на зразки, виловлені сітками.

Головний автор Чон Чен відзначив переваги дослідження, що проводиться людиною, заявивши, що "людське око часто має перевагу на морському дні". Використання підводних апаратів забезпечило детальне розуміння таких важкодоступних видів і їхнього оточення.

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Вчені вважають, що майбутні місії з використанням подібних технологій можуть виявити ще багато унікальних видів, покращивши наше розуміння біорізноманіття в найнедоступніших середовищах Землі.

Раніше Фокус писав про те, що головні хулігани океану несподівано запропонували людям їжу.