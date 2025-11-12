Первая трансатлантическая операция на теле человека: хирурги находились за 6400 км от пациента

Хирурги из Шотландии и США провели первую в мире операцию по лечению инсульта с использованием робота.

Дистанционная тромбэктомия была проведена под руководством профессора Айрис Грюнвальд из Университета Данди. Удаление тромба происходило на трупе человека, который был передан в дар медицине. Во время операции профессор находилась в больнице Найнуэллс в Данди, а тело для операции – в университетском учреждении, пишет BBC.

Саму же операцию провел нейрохирург Рикардо Ханель, который управлял роботом, находясь во Флориде. Хирурга и “пациента” в момент операции разделяли более 6400 км.

Команда назвала свой эксперимент “переломным моментом”, если эта технология будет одобрена для использования на пациентах. По словам медиков, новая технология может изменить то, как лечится инсульт, потому как задержка в оказании медицинской помощи напрямую влияет на шансы на выздоровление.

“Мы словно стали свидетелями первого проблеска будущего. Раньше это считалось научной фантастикой, а теперь мы продемонстрировали, что каждый этап процедуры уже осуществим”, - говорит профессор Грюнвальд.

Хирург с помощью робота проводит удаленную операцию Фото: Sentante

Отмечается, что Университет Данди – это международный учебный центр Всемирной федерации интервенционного лечения инсульта. Но главное то, что это одно из немногих мест, где врачи могут оперировать трупы, в которых специальная жидкость имитирует человеческую кровь, циркулирующую в сосудах.

«Впервые нам удалось провести всю процедуру механической тромбэктомии на реальном человеческом теле, чтобы продемонстрировать возможность всех этапов процедуры», — говорит Грюнвальд.

Ишемический инсульт происходит, когда артерия закупоривается тромбом. Из-за этого прекращается кровоснабжение и подача кислорода в мозг, где клетки теряют свою функцию и погибают. Наилучшим методом лечения является тромбэктомия, когда хирург с помощью катетеров и проводов удаляет тромб.

Такая операция достаточно эффективна, но проводить ее необходимо своевременно.

По словам профессора Грюнвальд, их эксперимент показал, что робота можно подключить к тем же катетерам и проводам, которые используют хирурги во время операции. Медик рядом с пациентом может помочь подсоединить необходимые провода.

Далее хирург из любой точки на Земле может передавать свои движения роботу в режиме реального времени, выполняя операцию. При этом пациент будет находиться в операционной, а хирург с помощью аппарата Sentante может работать даже из дома.

Во время проведенного эксперимента Грюнвальд и Ханель видели рентгеновские снимки тела и следили за ходом операции в режиме реального времени.

Такие технологические гиганты как Nvidia и Ericsson обеспечили подключение робота к сети.

“Провести операцию из США в Шотландию с задержкой в ​​120 миллисекунд – мгновение ока – поистине поразительно”, - добавил доктор Ханель.

Напомним, робот впервые провел операцию совсем по-человечески, слушая подсказки от хирургов. Робот успешно и самостоятельно провел операции по удалению желчного пузыря, слушая и реагируя на голосовые команда. Процесс был похож на то, как интерн слушается указаний более опытного хирурга.