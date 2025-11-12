Перша трансатлантична операція на тілі людини: хірурги перебували за 6400 км від пацієнта

Хірурги з Шотландії та США провели першу у світі операцію з лікування інсульту з використанням робота.

Дистанційна тромбектомія була проведена під керівництвом професора Айріс Грюнвальд з Університету Данді. Видалення тромбу відбувалося на трупі людини, який було передано в дар медицині. Під час операції професорка перебувала в лікарні Найнуеллс у Данді, а тіло для операції — в університетській установі, пише BBC.

Саму ж операцію провів нейрохірург Рікардо Ханель, який керував роботом, перебуваючи у Флориді. Хірурга і "пацієнта" в момент операції розділяли понад 6400 км.

Команда назвала свій експеримент "переломним моментом", якщо ця технологія буде схвалена для використання на пацієнтах. За словами медиків, нова технологія може змінити те, як лікується інсульт, тому що затримка в наданні медичної допомоги безпосередньо впливає на шанси на одужання.

Відео дня

"Ми немов стали свідками першого проблиску майбутнього. Раніше це вважалося науковою фантастикою, а тепер ми продемонстрували, що кожен етап процедури вже здійснимо", — каже професор Грюнвальд.

Хірург за допомогою робота проводить віддалену операцію Фото: Sentante

Зазначається, що Університет Данді — це міжнародний навчальний центр Всесвітньої федерації інтервенційного лікування інсульту. Але головне те, що це одне з небагатьох місць, де лікарі можуть оперувати трупи, в яких спеціальна рідина імітує людську кров, що циркулює в судинах.

"Уперше нам вдалося провести всю процедуру механічної тромбектомії на реальному людському тілі, щоб продемонструвати можливість усіх етапів процедури", — каже Грюнвальд.

Ішемічний інсульт відбувається, коли артерія закупорюється тромбом. Через це припиняється кровопостачання і подача кисню в мозок, де клітини втрачають свою функцію і гинуть. Найкращим методом лікування є тромбектомія, коли хірург за допомогою катетерів і дротів видаляє тромб.

Така операція досить ефективна, але проводити її необхідно своєчасно.

За словами професора Грюнвальд, їхній експеримент засвідчив, що робота можна під'єднати до тих самих катетерів і проводів, які використовують хірурги під час операції. Медик поруч із пацієнтом може допомогти під'єднати необхідні дроти.

Далі хірург з будь-якої точки на Землі може передавати свої рухи роботу в режимі реального часу, виконуючи операцію. При цьому пацієнт перебуватиме в операційній, а хірург за допомогою апарату Sentante може працювати навіть із дому.

Під час проведеного експерименту Грюнвальд і Ганель бачили рентгенівські знімки тіла і стежили за ходом операції в режимі реального часу.

Такі технологічні гіганти, як Nvidia і Ericsson, забезпечили підключення робота до мережі.

"Провести операцію зі США до Шотландії із затримкою в 120 мілісекунд — мить ока — воістину разюче вражає", — додав доктор Ханель.

Нагадаємо, робот уперше провів операцію зовсім по-людськи, слухаючи підказки від хірургів. Робот успішно і самостійно провів операції з видалення жовчного міхура, слухаючи і реагуючи на голосові команда. Процес був схожий на те, як інтерн слухається вказівок більш досвідченого хірурга.