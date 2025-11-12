Природа дважды создавала псилоцибин: почему грибы эволюционировали и стали галлюциногенными

Псилоцибин — перспективное средство для лечения множества состояний у людей, однако ученые до сих пор не понимают, зачем он нужен самим грибам. Причем его полезность столь высока, что вещество по сути эволюционировало несколько раз.

Волшебные грибы, в частности, псилоцибин — активное вещество, содержащееся в этих грибах, привлекли внимание ученых в середине 20 века. Исследователи считают, что псилоцибин может быть перспективным средством для лечения различных состояний, в том числе зависимости, депрессии, тревожности, а также для облегчения экзистенциального страха у онкологических больных, пишет IFLScience.

Эволюция псилоцибина

Учитывая эти способности и галлюциногенные свойства, неудивительно, что они получили прозвище "волшебные грибы". Однако, что на самом деле получают грибы и почему они эволюционировали, чтобы стать психоделическими?

Исследователи сходятся во мнении, что это свойство должно быть каким-то образом полезно для самих грибов. Более того, оно должно быть настолько полезно, что фактически эволюционировало не один, а несколько раз. По словам ведущего автора нового генетического исследования Тима Шефера, природа фактически дважды изобрела одно и то же активное вещество.

Исследователи отмечают, что эволюция псилоцибина по сути похожа на то, как два разных цеха в конечном итоге производили один и тот же продукт. В ходе исследования ученые также обнаружили в оболочках волокон уникальный набор ферментов, не имеющих ничего общего с теми, что присутствуют в грибах рода Psilocybe. Тем не менее все они катализируют этапы, необходимые для образования псилоцибина.

Ученые признают, что точная причина все еще неизвестна, однако у них есть несколько теорий, требующих дополнительных исследований. По словам руководителя исследования, профессора Дирка Хоффмайстера, природа ничего не делает просто так, а потому и у волокнистых грибов в лесу, и у видов Psilocybe, растущих на навозе или древесной мульче, должны быть свои способы производства этой молекулы — нам просто пока не удалось ее найти.

Механизм химической защиты

Одна из возможных причин заключается в том, что псилоцибин предназначен для отпугивания хищников. Даже самые незначительные повреждения вызывают посинение грибов Psilocybe в результате химической цепной реакции, обнажая продукты распада псилоцибина. Поэтому ученые считают, что молекула может быть своего рода механизмом химической защиты.

Идея механизма химической защиты предполагает, что эволюция псилоцибина была направлена на отпугивание грибоядных — например, насекомых и слизней. Эта гипотеза хороша и считается ведущей, но она все еще не идеальна.

Дело в том, что грибы, производящие псилобицин, довольно редки в природе, а потому для эффективности этой стратегии, грибоядным пришлось бы изучить их внешний вид, чтобы избегать их. Более того, некоторые личинки и люди все еще поедают грибы.

Еще одна загадка волшебных грибов

Еще одна загадка: почему грибы, встречающиеся на всех континентах, кроме Антарктиды, тратят так много энергии на производство этого соединения.

Еще одна небольшая загадка заключается в том, почему грибы, встречающиеся на всех континентах, кроме Антарктиды, тратят так много энергии на производство этого соединения. По словам ученых, данные указывают, что псилоцибин может составлять до 1,6% от общего содержания азота в грибе. Столь высокое содержание азота в производстве псилоцибина позволяет предположить, что его преимущества перевешивают любые потери для ограниченных азотом процессов роста и размножения.

В результате ученые предположили, что псилоцибин может способствовать распространению спор, изменяя поведение существ, которые его съели. Это также привлекательно, поскольку без помощи животных эти грибы не могут распространять свои споры на большие расстояния.

Согласно этой теории, поведение животных меняется, заставляя их перемещаться дальше, тем самым способствуя распространению спор грибов. Однако исследований в этой области было проведено слишком мало, а потому остается неясным, зачем грибам на самом деле необходимо производство псилоцибина.

