Природа двічі створювала псилоцибін: чому гриби еволюціонували і стали галюциногенними

Псилоцибін — перспективний засіб для лікування безлічі станів у людей, проте вчені досі не розуміють, навіщо він потрібен самим грибам. Причому його корисність настільки висока, що речовина по суті еволюціонувала кілька разів.

Чарівні гриби, зокрема, псилоцибін — активна речовина, що міститься в цих грибах, привернули увагу вчених у середині 20 століття. Дослідники вважають, що псилоцибін може бути перспективним засобом для лікування різних станів, зокрема залежності, депресії, тривожності, а також для полегшення екзистенціального страху в онкологічних хворих, пише IFLScience.

Еволюція псилоцибіну

З огляду на ці здібності та галюциногенні властивості, не дивно, що вони отримали прізвисько "чарівні гриби". Однак, що насправді отримують гриби й чому вони еволюціонували, щоб стати психоделічними?

Дослідники сходяться на думці, що ця властивість має бути якимось чином корисною для самих грибів. Ба більше, вона має бути настільки корисною, що фактично еволюціонувала не один, а кілька разів. За словами провідного автора нового генетичного дослідження Тіма Шефера, природа фактично двічі винайшла одну й ту саму активну речовину.

Дослідники зазначають, що еволюція псилоцибіну, по суті, схожа на те, як два різні цехи зрештою виробляли один і той самий продукт. Під час дослідження вчені також виявили в оболонках волокон унікальний набір ферментів, які не мають нічого спільного з тими, що є в грибах роду Psilocybe. Проте всі вони каталізують етапи, необхідні для утворення псилоцибіну.

Учені визнають, що точна причина все ще невідома, однак у них є кілька теорій, які потребують додаткових досліджень. За словами керівника дослідження, професора Дірка Хоффмайстера, природа нічого не робить просто так, а тому та у волокнистих грибів у лісі, і у видів Psilocybe, які ростуть на гної або деревній мульчі, мають бути свої способи виробництва цієї молекули — нам просто поки що не вдалося її знайти.

Механізм хімічного захисту

Одна з можливих причин полягає в тому, що псилоцибін призначений для відлякування хижаків. Навіть найнезначніші ушкодження спричиняють посиніння грибів Psilocybe внаслідок хімічної ланцюгової реакції, оголюючи продукти розпаду псилоцибіну. Тому вчені вважають, що молекула може бути свого роду механізмом хімічного захисту.

Ідея механізму хімічного захисту передбачає, що еволюція псилоцибіну була спрямована на відлякування грибоїдних — наприклад, комах і слимаків. Ця гіпотеза хороша і вважається провідною, але вона все ще не ідеальна.

Річ у тім, що гриби, які виробляють псилобіцин, доволі рідкісні в природі, а тому для ефективності цієї стратегії, грибоїдним довелося б вивчити їхній зовнішній вигляд, щоб уникати їх. Ба більше, деякі личинки і люди все ще поїдають гриби.

Ще одна загадка чарівних грибів

Ще одна загадка: чому гриби, що зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди, витрачають так багато енергії на виробництво цієї сполуки.

Ще одна невелика загадка полягає в тому, чому гриби, що зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди, витрачають так багато енергії на виробництво цієї сполуки. За словами вчених, дані вказують, що псилоцибін може становити до 1,6% від загального вмісту азоту в грибі. Настільки високий вміст азоту у виробництві псилоцибіну дає змогу припустити, що його переваги переважують будь-які втрати для обмежених азотом процесів росту і розмноження.

У результаті вчені припустили, що псилоцибін може сприяти поширенню спор, змінюючи поведінку істот, які його з'їли. Це також привабливо, оскільки без допомоги тварин ці гриби не можуть поширювати свої спори на великі відстані.

Згідно з цією теорією, поведінка тварин змінюється, змушуючи їх переміщатися далі, тим самим сприяючи поширенню спор грибів. Однак досліджень у цій царині було проведено надто мало, а тому залишається незрозумілим, навіщо грибам насправді необхідне виробництво псилоцибіну.

