Терминатор из LEGO. Подросток собрал роботизированную руку из конструктора (видео)

Подросток представил на международной конференции в Китае роботизированную руку, которая была полностью сделана из конструктора LEGO. Автор разработки Джаред Лепора не учится в аспирантуре или колледже – он школьник.

16-летний юноша совсем недавно опубликовал в журнале научных препринтов arXiv результаты своей работы. Соавтором исследования выступил отец подростка Натан Лепора, который является профессором робототехники и искусственного интеллекта в Бристольском университете, пишет Popular Science.

Для того, чтобы построить роботизированную руку подросток использовал LEGO MINDSTORMS – серия, которая предназначена для робототехники LEGO. Лепора создал LEGO-версию так называемой SoftHand-A – антропоморфной роботизированной руки, которая была представлена недавно и распечатана на 3D-принтере.

“Мой отец — профессор Бристольской робототехнической лаборатории (BRL). Он проектирует робототехнические системы со сложными механизмами, которые имеют множество применений в реальном мире. Моей целью было создать образовательный проект, который наглядно демонстрирует работу сложных механизмов”, - говорит Джаред.

Сперва подросток спроектировал роботизированную руку в цифровом формате. У руки имеется два мотора и четыре пальца, каждый из которых оборудован двумя сухожильями. По словам автора изобретения, самым сложным было разместить сухожилья вокруг вращающихся подшипников в пальцах. Это было необходимо для того, чтобы суставы могли сгибаться, а пальцы разгибаться при натяжении сухожилий.

В целом, в роботизированной руке находится более 100 подшипников, которые помогают руке вращаться. Подросток даже смог обойти тот факт, что у руки из LEGO не имеется пружин, таких как у напечатанного на 3D-принтере оригинала.

“В целом, эта конструкция представляет собой антропоморфную руку, способную адаптивно захватывать широкий спектр объектов с помощью простого механизма приведения в действие и управления. Поскольку рука может быть собрана из деталей LEGO и использует передовые концепции дизайна роботизированных рук, она может обучать и вдохновлять детей на изучение передовых рубежей современной робототехники”, - пишут авторы исследования.

По словам Джареда, его роботизированная рука вышла такой же функциональной, как и SoftHand-A. Это было продемонстрировано во время испытаний на скорость отклика рука, ее грузоподьемности и силы захвата. Испытания показали, что рука из LEGO немного уступает своему аналогу, но эта разница незначительна.

“Мое поколение (и младше) — это будущее робототехники, поэтому крайне важно, чтобы мы понимали и интересовались этой областью. Создание руки робота своими руками — отличный способ познакомиться с робототехникой”, - подытожил Джаред.

