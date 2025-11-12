Термінатор із LEGO. Підліток зібрав роботизовану руку з конструктора (відео)

Підліток представив на міжнародній конференції в Китаї роботизовану руку, яка була повністю зроблена з конструктора LEGO. Автор розробки Джаред Лепора не вчиться в аспірантурі чи коледжі — він школяр.

16-річний юнак зовсім недавно опублікував у журналі наукових препринтів arXiv результати своєї роботи. Співавтором дослідження виступив батько підлітка Натан Лепора, який є професором робототехніки та штучного інтелекту в Брістольському університеті, пише Popular Science.

Для того, щоб побудувати роботизовану руку, підліток використовував LEGO MINDSTORMS — серію, яка призначена для робототехніки LEGO. Лепора створив LEGO-версію так званої SoftHand-A — антропоморфної роботизованої руки, що була презентована нещодавно і роздрукована на 3D-принтері.

"Мій батько — професор Бристольської робототехнічної лабораторії (BRL). Він проектує робототехнічні системи зі складними механізмами, які мають безліч застосувань у реальному світі. Моєю метою було створити освітній проєкт, який наочно демонструє роботу складних механізмів", — каже Джаред.

Відео дня

Спершу підліток спроектував роботизовану руку в цифровому форматі. У руки є два мотори і чотири пальці, кожен з яких обладнаний двома сухожиллями. За словами автора винаходу, найскладнішим було розмістити сухожилля навколо обертових підшипників у пальцях. Це було необхідно для того, щоб суглоби могли згинатися, а пальці розгинатися при натягу сухожиль.

Загалом, у роботизованій руці міститься понад 100 підшипників, які допомагають руці обертатися. Підліток навіть зміг обійти той факт, що у руки з LEGO немає пружин, таких як у надрукованого на 3D-принтері оригіналу.

"Загалом, ця конструкція є антропоморфною рукою, здатною адаптивно захоплювати широкий спектр об'єктів за допомогою простого механізму приведення в дію і управління. Оскільки рука може бути зібрана з деталей LEGO і використовує передові концепції дизайну роботизованих рук, вона може навчати і надихати дітей на вивчення передових рубежів сучасної робототехніки", — пишуть автори дослідження.

За словами Джареда, його роботизована рука вийшла такою ж функціональною, як і SoftHand-A. Це було продемонстровано під час випробувань на швидкість відгуку рука, її вантажопідйомності та сили захоплення. Випробування показали, що рука з LEGO трохи поступається своєму аналогу, але ця різниця незначна.

"Моє покоління (і молодше) — це майбутнє робототехніки, тому вкрай важливо, щоб ми розуміли й цікавилися цією галуззю. Створення руки робота своїми руками — чудовий спосіб познайомитися з робототехнікою", — підсумував Джаред.

Нагадаємо, створено роботизовану руку, яка може визначати об'єкти за їхньою формою. Визначаючи форму предмета, який він захоплює, роботизована рука може більш дбайливо поводитися з крихкими предметами.