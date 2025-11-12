Что общего у скворцов и R2-D2 из "Звездных войн": они "разговаривают" на одном языке (видео)

Разные виды попугаев известны тем, что могут повторять некоторые фразы, а также имитировать звуки. Птицы могут также копировать собачий лай, автомобильную сигнализацию и даже звук бензопилы.

Теперь же в интернете полно роликов того, как певчие птицы подражают, возможно, самому известному дроиду в мире - R2-D2. Как оказалось, некоторые виды птиц могут лучше остальных копировать пронзительный писк дроида из “Звездных войн”. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет Popular Science.

Команда ученых из Амстердамского и Лейденского университетов проанализировала множество роликов, на которых разные певчие птицы имитируют звуки R2-D2. Ученые сравнили результаты девяти разных видов попугаем, а также европейских скворцов.

Несмотря на удивительные способности попугаев в имитации звуков, скворцы оказались лучшими в “общении” с R2-D2. Их уникальная форма голосового аппарата позволяет птицам издавать одновременно несколько звуков. Также оказалось, что больший размер мозга у птиц никак не влияет на мимикрию.

Відео дня

Небольшие птицы с маленьким мозгом, видимо, лучше остальных копируют звук R2-D2.

“Голос” R2-D2 в фильмах “Звездные войны” был создан звукорежиссером Беном Берттом при помощи “кольцевого модулятора” на синтезаторе ARP 2600. Модулятор смог объединить несколько выходных аудиосигналов и создал многотональный сигнал. В результате получилось нарастание звука, которое R2-D2 издает, когда пугается или испытывает стресс. Таким образом R2-D2 смог издавать как монофонические, так и многофонические звуки.

Ни один попугай не смог воспроизвести многоголосые звуки дроида. Как и у людей, звуковой аппарат попугаев может воспроизводить только один тон за раз. Но у скворцов голосовые органы имеют два источника звука. Это дает им возможность имитировать сложные, многотональные звуки R2-D2.

Попугаи же могли имитировать более просты однотональные звуки и писк дроида из фильма. В целом, исследование показало, что мелкие виды попугаев, такие как волнистые попугайчики и кореллы, имитировали простые звуки дроида точнее, чем крупные виды, такие как африканские серые попугаи и амазонские попугаи.

Недавние исследования пролили новый свет на то, как певчие птицы способны запоминать фразы и копировать звуки с такой высокой точностью. В одном исследовании, опубликованном ранее в этом году в журнале Nature, был проанализирован участок мозга попугаев во время их вокализации, и было обнаружено удивительное сходство с нейронными областями, отвечающими за речь у людей.

Напомним, утечка о "Звездных войнах" подтвердила то, чего фанаты ждали 28 лет. Культовая медиафраншиза в жанре эпической космической оперы «Звездные войны» продолжает удивлять своих фанатов.