Що спільного у шпаків і R2-D2 із "Зоряних воєн": вони "розмовляють" однією мовою (відео)

Різні види папуг відомі тим, що можуть повторювати деякі фрази, а також імітувати звуки. Птахи можуть також копіювати собачий гавкіт, автомобільну сигналізацію і навіть звук бензопили.

Тепер же в інтернеті повно роликів того, як співочі птахи наслідують, можливо, найвідомішого дроїда у світі — R2-D2. Як виявилося, деякі види птахів можуть краще за інших копіювати пронизливий писк дроїда із "Зоряних воєн". Результати дослідження були опубліковані в журналі Scientific Reports, пише Popular Science.

Команда вчених з Амстердамського і Лейденського університетів проаналізувала безліч роликів, на яких різні співочі птахи імітують звуки R2-D2. Вчені порівняли результати дев'яти різних видів папуг, а також європейських шпаків.

Незважаючи на дивовижні здібності папуг в імітації звуків, шпаки виявилися найкращими у "спілкуванні" з R2-D2. Їхня унікальна форма голосового апарату дає змогу птахам видавати одночасно кілька звуків. Також виявилося, що більший розмір мозку у птахів ніяк не впливає на мімікрію.

Відео дня

Невеликі птахи з маленьким мозком, мабуть, краще за інших копіюють звук R2-D2.

"Голос" R2-D2 у фільмах "Зоряні війни" був створений звукорежисером Беном Берттом за допомогою "кільцевого модулятора" на синтезаторі ARP 2600. Модулятор зміг об'єднати кілька вихідних аудіосигналів і створив багатотональний сигнал. У результаті вийшло наростання звуку, яке R2-D2 видає, коли лякається або відчуває стрес. Таким чином R2-D2 зміг видавати як монофонічні, так і багатофонічні звуки.

Жоден папуга не зміг відтворити багатоголосі звуки дроїда. Як і в людей, звуковий апарат папуг може відтворювати тільки один тон за раз. Але у шпаків голосові органи мають два джерела звуку. Це дає їм можливість імітувати складні, багатотональні звуки R2-D2.

Папуги ж могли імітувати простіші однотональні звуки та писк дроїда з фільму. Загалом дослідження показало, що дрібні види папуг, як-от хвилясті папужки та корели, імітували прості звуки дроїда точніше, ніж великі види, як-от африканські сірі папужки та амазонські папуги.

Недавні дослідження пролили нове світло на те, як співочі птахи здатні запам'ятовувати фрази та копіювати звуки з такою високою точністю. В одному дослідженні, опублікованому раніше цього року в журналі Nature, було проаналізовано ділянку мозку папуг під час їхньої вокалізації, і було виявлено дивовижну схожість із нейронними областями, які відповідають за мовлення у людей.

Нагадаємо, витік про "Зоряні війни" підтвердив те, чого фанати чекали 28 років. Культова медіафраншиза в жанрі епічної космічної опери "Зоряні війни" продовжує дивувати своїх фанатів.