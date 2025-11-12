Знаменитые "Семь сестер" в космосе в 20 раз больше, чем считали астрономы (фото)

Ученые обнаружили, что знаменитое звездное скопление Плеяды содержит намного больше звезд, чем предполагалось. Это исследование меняет представление о Плеядах.

Астрономы обнаружили, что у "Семи сестер" в звездном скоплении Плеяды больше звездных близнецов, чем предполагалось. Ученые выяснили, что в звездном скоплении находятся тысячи ранее неизвестных звезд, а потому этот звездный объект примерно в 20 раз больше, чем считалось. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Звездное скопление Плеяды является одним из самых близких к Земле и одним из самых ярких на небе. Его видно даже невооруженным глазом, хотя оно находится на расстоянии примерно 440 световых лет от нас. Звездное скопление получило название в честь нимф из древнегреческой мифологии под названием Плеяды. Хотя в скоплении находится большое количество звезд, только семь из них являются самыми яркими. Именно они получили имена нимф и эти звезды, как и все скопление иногда называют "Семь сестер". В принципе все звезды в скоплении Плеяды можно считать сестрами, ведь они появились из одного облака, состоящего из газа и пыли более 100 млн лет назад. Это значит, что это молодое звездное скопление. Для сравнения Солнце существует уже примерно 4,6 млрд лет.

С помощью космических телескопов TESS и Gaia астрономы получили новые данные о звездном скоплении Плеяды. Оказалось, что этот известный астрономический объект содержит примерно в 20 раз больше звезд, чем считалось ранее. Это открытие имеет важное значение для изучения молодых звездных систем.

Звездное скопление Плеяды является одним из самых близких к Земле и одним из самых ярких на небе Фото: Wikipedia

По слова астрономов, это открытие меняет представление об одной из самых известных групп звезд, которая видна невооруженным глазом. Ученые говорят, что в Плеядах были обнаружены тысячи новых звезд, которые являются близнецами "Семи сестер".

Новые звезды в скоплении Плеяды были обнаружены, когда астрономы использовали данные космических телескопов для измерения скорости вращения известных звезд в Плеядах. Эти измерения могут выявить родственные связи между звездами, поскольку скорость вращения звезд можно использовать в качестве космических "часов" для определения их возраста. Молодые звезды вращаются быстрее, в то время как более старые — медленнее.

Новый метод обнаружения звезд показывает, что многие звездные скопления, ранее считавшиеся независимыми, на самом деле являются частью гораздо более крупных звездных семейств.

Этот метод для отслеживания родственных связей звезд и мест их рождения может помочь отследить звездное семейство, из которого произошло Солнце. Также это позволит астрономам лучше понять, как возникла Солнечная система и как сформировалась наша галактика Млечный Путь.

