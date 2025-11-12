Знаменитые "Семь сестер" в космосе в 20 раз больше, чем считали астрономы (фото)
Ученые обнаружили, что знаменитое звездное скопление Плеяды содержит намного больше звезд, чем предполагалось. Это исследование меняет представление о Плеядах.
Астрономы обнаружили, что у "Семи сестер" в звездном скоплении Плеяды больше звездных близнецов, чем предполагалось. Ученые выяснили, что в звездном скоплении находятся тысячи ранее неизвестных звезд, а потому этот звездный объект примерно в 20 раз больше, чем считалось. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.
Звездное скопление Плеяды является одним из самых близких к Земле и одним из самых ярких на небе. Его видно даже невооруженным глазом, хотя оно находится на расстоянии примерно 440 световых лет от нас. Звездное скопление получило название в честь нимф из древнегреческой мифологии под названием Плеяды. Хотя в скоплении находится большое количество звезд, только семь из них являются самыми яркими. Именно они получили имена нимф и эти звезды, как и все скопление иногда называют "Семь сестер". В принципе все звезды в скоплении Плеяды можно считать сестрами, ведь они появились из одного облака, состоящего из газа и пыли более 100 млн лет назад. Это значит, что это молодое звездное скопление. Для сравнения Солнце существует уже примерно 4,6 млрд лет.
С помощью космических телескопов TESS и Gaia астрономы получили новые данные о звездном скоплении Плеяды. Оказалось, что этот известный астрономический объект содержит примерно в 20 раз больше звезд, чем считалось ранее. Это открытие имеет важное значение для изучения молодых звездных систем.
По слова астрономов, это открытие меняет представление об одной из самых известных групп звезд, которая видна невооруженным глазом. Ученые говорят, что в Плеядах были обнаружены тысячи новых звезд, которые являются близнецами "Семи сестер".
Новые звезды в скоплении Плеяды были обнаружены, когда астрономы использовали данные космических телескопов для измерения скорости вращения известных звезд в Плеядах. Эти измерения могут выявить родственные связи между звездами, поскольку скорость вращения звезд можно использовать в качестве космических "часов" для определения их возраста. Молодые звезды вращаются быстрее, в то время как более старые — медленнее.
Новый метод обнаружения звезд показывает, что многие звездные скопления, ранее считавшиеся независимыми, на самом деле являются частью гораздо более крупных звездных семейств.
Этот метод для отслеживания родственных связей звезд и мест их рождения может помочь отследить звездное семейство, из которого произошло Солнце. Также это позволит астрономам лучше понять, как возникла Солнечная система и как сформировалась наша галактика Млечный Путь.
