Знамениті "Сім сестер" у космосі у 20 разів більші, ніж вважали астрономи (фото)

Вчені виявили, що знамените зоряне скупчення Плеяди містить набагато більше зірок, ніж передбачалося. Це дослідження змінює уявлення про Плеяди.

Астрономи виявили, що у "Семи сестер" у зоряному скупченні Плеяди більше зоряних близнюків, ніж передбачалося. Учені з'ясували, що в зоряному скупченні перебувають тисячі раніше невідомих зірок, а тому цей зоряний об'єкт приблизно у 20 разів більший, ніж вважалося. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зоряне скупчення Плеяди є одним із найближчих до Землі та одним із найяскравіших на небі. Його видно навіть неозброєним оком, хоча воно розташоване на відстані приблизно 440 світлових років від нас. Зоряне скупчення отримало назву на честь німф із давньогрецької міфології під назвою Плеяди. Хоча в скупченні перебуває велика кількість зірок, тільки сім із них є найяскравішими. Саме вони отримали імена німф і ці зірки, як і все скупчення іноді називають "Сім сестер". У принципі всі зірки в скупченні Плеяди можна вважати сестрами, адже вони з'явилися з однієї хмари, яка складалася з газу і пилу понад 100 млн років тому. Це означає, що це молоде зоряне скупчення. Для порівняння Сонце існує вже приблизно 4,6 млрд років.

Відео дня

За допомогою космічних телескопів TESS і Gaia астрономи отримали нові дані про зоряне скупчення Плеяди. Виявилося, що цей відомий астрономічний об'єкт містить приблизно у 20 разів більше зірок, ніж вважалося раніше. Це відкриття має важливе значення для вивчення молодих зоряних систем.

Зоряне скупчення Плеяди є одним із найближчих до Землі та одним із найяскравіших на небі Фото: Wikipedia

За слова астрономів, це відкриття змінює уявлення про одну з найвідоміших груп зірок, яку видно неозброєним оком. Вчені кажуть, що в Плеядах були виявлені тисячі нових зірок, які є близнюками "Семи сестер".

Нові зірки в скупченні Плеяди були виявлені, коли астрономи використовували дані космічних телескопів для вимірювання швидкості обертання відомих зірок у Плеядах. Ці вимірювання можуть виявити родинні зв'язки між зірками, оскільки швидкість обертання зірок можна використовувати як космічний "годинник" для визначення їхнього віку. Молоді зірки обертаються швидше, тоді як старіші — повільніше.

Новий метод виявлення зірок показує, що багато зоряних скупчень, які раніше вважалися незалежними, насправді є частиною набагато більших зоряних сімейств.

Цей метод для відстеження родинних зв'язків зірок і місць їхнього народження може допомогти відстежити зоряне сімейство, з якого походить Сонце. Також це дасть змогу астрономам краще зрозуміти, як виникла Сонячна система і як сформувалася наша галактика Чумацький Шлях.

Як уже писав Фокус, супутники Ілона Маска заважають спостерігати за космосом. Це доводить комета. Тисячі супутників Starlink створюють у нічному небі смуги, що світяться, які заважають створювати вражаючі фотографії космічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що астрономи стали свідками найпотужнішого викиду енергії та випромінювання на Сонці в 2025 році.