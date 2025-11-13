Гитлер отправил бы себя в газовые камеры: ученые провели новый анализ ДНК фюрера

Новый анализ ДНК Адольфа Гитлера обнаружил скрытое генетическое заболевание, которое могло негативно повлиять на развитие его половых органов. Ученые считают, что у немецкого диктатора был синдром Кальмана.

Этот синдром нарушает нормальное половое созревание. Исследователи предполагают, что из-за такого генетического заболевания Гитлеру было сложно строить сексуальные отношения, пишет Independent.

Ученые смогли составить ДНК-профиль из образца окровавленной ткани, которую полковник армии США отрезал от дивана. Именно на нем Гитлер покончил с собой в 1945 году. Вероятно, исследование вызовет споры поле своей официальной публикации, но ведущий генетик профессор Тури Кинг заявила, что хотела убедиться в том, что анализ будет проведен должным образом.

“Мы хотели убедиться, что анализ будет сделан предельно взвешенно и строго. Кроме того, отказ от этого вознес бы эту личность на некий пьедестал. Если бы Гитлер посмотрел на результаты своих генетических исследований, он бы почти наверняка отправил себя в газовые камеры”, - заявила Кинг.

Некоторые истории времен Первой мировой войны говорят о том, что над Гитлером издевались из-за размера его гениталий. Обнаруженное генетическое заболевание указало на то, что вероятность развития у фюрера маленького полового органа составляла 1 к 10.

В 1923 году медицинское исследование, результаты которого были обнародованы только в 2015 году, показало, что у Гитлера было неопущение яичка. Это подтверждает одну из уничижительных военных песен о нем.

По мнению историка из Потсдамского университета Алекса Дж. Кейя, такое заболевание может объяснять “крайне необычную и почти беззаветную преданность Гитлера политике”.

“У других высокопоставленных нацистов были жены, дети и даже внебрачные связи. Гитлер — единственный человек из всего нацистского руководства, у которого их не было. Поэтому я думаю, что только при Гитлере нацистское движение могло прийти к власти”, - объяснил Кей.

Кроме этого, результаты анализа ДНК Гитлера развеяли давние слухи о его еврейском происхождении. Но также у фюрера мог быть ряд нейроразнообразных и психических заболеваний. Авторы исследования не исключают, что Гитлер мог страдать от аутизма, шизофрении и биполярного расстройства, но точно сказать, какие точно симптомы у него наблюдались – невозможно.

Напомним, нацистский диктатор боялся отравления и завел отряд дегустаторов. О том, что Гитлер пользовался услугами дегустаторов, как древнеримский тиран, стало известно лишь когда одна из оставшихся в живых женщин, рассказала свою историю. Теперь по ее рассказам сняли фильм.