Тайны Гитлера: нацистский диктатор боялся отравления и завел отряд дегустаторов

О том, что Гитлер пользовался услугами дегустаторов, как древнеримский тиран, стало известно лишь когда одна из оставшихся в живых женщин, рассказала свою историю. Теперь по ее рассказам сняли фильм.

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Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Дегустаторы"

95-летняя Марго Вельк нарушила десятилетия молчания только в 2013 году, рассказав, что у Адольфа Гитлера был отряд из 15 женщин, которые пробовали все, что попадало к нему на стол. В 2014 году женщина скончалась.

Учитывая, что Гитлер был вегетарианцем, Вельк и ее коллеги-дегустаторы ели блюда из болгарского перца и спаржи, но боялись, что каждая трапеза станет последней.

Итальянский фильм "Дегустаторы" дебютирует в немецких и британских кинотеатрах в этом месяце.

Режиссер Сильвио Сольдини рассказал, что его фильм покажет, "как эти женщины каждый день фактически играют в русскую рулетку". Главной героиней стала вымышленная Роза Зауэр, роль которой исполнила актриса Элиза Шлотт.

Вельк утверждала, что в течение двух с половиной лет работала дегустатором в "Волчьем логове" — тщательно охраняемом командном центре Гитлера на территории современной Польши.

Марго Вельк рассказала свою историю спустя десятилетия

"Еда была восхитительной, только лучшие овощи, спаржа, болгарский перец, все, что только можно себе представить. И всегда с гарниром из риса или пасты. Но этот постоянный страх — мы знали обо всех этих слухах об отравлении и никогда не могли насладиться едой. Каждый день мы боялись, что это будет наша последняя трапеза", — вспоминала она.

Марго была женой солдата вермахта, из Берлина уехала, когда участились бомбежки союзников. Она переехала в Растенбург к родственникам. Теперь это польский город Кенштин.

Она рассказала, что ее призвали на гражданскую службу и, помимо должности дегустатора, назначили бухгалтером на кухню в комплексе "Волчье логово". Марго рассказывала, что никогда не вcтречала Гитлера лично: общалась с его охраной из СС и видела его немецкую овчарку Блонди.

Паранойя Гитлера относительно своей безопасности возникла из-за нескольких покушений на его жизнь.

Самым успешным был заговор 20 июля, или операция "Валькирия", в ходе которого заговорщики во главе с немецким офицером Клаусом фон Штауффенбергом попытались убить Гитлера с помощью бомбы, спрятанной в портфеле. Диктатор выжил, отделавшись незначительными травмами.

Марго Вельк говорила, что слышала взрыв.

"Мы сидели на деревянных скамейках, когда услышали и ощутили невероятный сильный взрыв. Мы упали на пол и я услышала, как кто-то крикнул: "Гитлер мертв!" Но он не умер", - рассказывала женщина.

Когда армия союзников перешла в наступление, один из ее друзей-эсэсовцев посоветовал ей покинуть "Волчье логово".

Вельк рассказала, что другие женщины из команды дегустаторов решили остаться в Растенбурге, поскольку там были все их семьи и это был их дом.

"Позже я узнала, что русские расстреляли всех остальных 14 девушек", — сказала она.

Кадр из фильма "Дегустаторы" Фото: скриншот

Согласно советскому отчету о допросах ближайших помощников Гитлера Хайнца Линге и Отто Гюнше, диктатор в конце своей жизни стал настолько параноидальным, что потребовал, чтобы вода из его туалета, а также вода, в которой он варил яйца, были исследованы на наличие следов яда.

После самоубийства Гитлера в Берлине 30 апреля 1945 года и взятия немецкой столицы советскими войсками Вельк утверждала, что ее неоднократно насиловали русские. Перенесенные травмы привели к бесплодию. В 1946 году Марго воссоединилась с мужем, которого считала погибшим, и пара прожила вместе до его смерти в 1990 году.

Историки о дегустаторах Гитлера

История Марго Вельк была принята скептически историками Второй мировой войны, хотя и привлекла их внимание. Феликс Бор, чья последняя книга документирует пребывание Гитлера в "Волчьем логове", заявил, что нет никаких доказательств истории Вульк.

"Я провел три года в архивах, исследуя пребывание Гитлера там, и ни в одном из рассказов секретарей, поваров, слуг, военного персонала или других людей, которые там находились (а их было до 2000 человек в определенный момент времени), не упоминалась команда женщин-дегустаторов", — отметил он, но признал, что в "Волчьем логове" была сложная система защиты запасов продовольствия. Однако Феликс признал, что нет никаких конкретных доказательств того, что утверждения Вульк не соответствуют действительности.

Автор Свен Феликс Келлерхофф также выразил сомнения относительно истории Марго, заявив, что у Гитлера было два повара, которые и пробовали его еду, прежде чем подать ее на стол.

Напомним, ранее британский таблоид публиковал дневники Юнити Митфорд, аристократки, которая была страстно влюблена в Гитлера и пыталась покончить с собой, когда узнала, что Германия будет воевать с Великобританией.

А ЦРУ продолжало искать Гитлера в Южной Америке, даже когда Берлин был взят советскими войсками и тело нацистского диктатора было найдено у бункера в Берлине, где он провел последние дни.